  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    »Lahko bi poslal anonimko, lahko bi se skril za psevdonimom, ampak to ne bi imelo enake teže, verjetno se ne bi zgodilo nič. Če hočeš, da ljudje verjamejo tvojim besedam, moraš za njimi stati,« je prepričan Gale. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    »Lahko bi poslal anonimko, lahko bi se skril za psevdonimom, ampak to ne bi imelo enake teže, verjetno se ne bi zgodilo nič. Če hočeš, da ljudje verjamejo tvojim besedam, moraš za njimi stati,« je prepričan Gale. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Beti Burger
    4. 11. 2025 | 05:00
    4. 11. 2025 | 06:16
    13:36
    A+A-

    »Saj ne boš nič spremenil, pusti, saj bo minilo. Ta stavek je del našega narodnega DNK, ki sem ga poslušal, preden sem razkril nepravilnosti,« je po več kot štirih letih od razkritja sumljivih poslov pri nabavi zaščitne opreme med pandemijo za Delo ponovil Ivan Gale, eden od dveh najbolj znanih žvižgačev pri nas, poleg dr. Erika Breclja, ki je že kot študent opozarjal na nepravilnosti v zdravstvu. Kako slovenska žvižgača – to besedo med tujimi imeni povezujemo z Edwardom Snowdnom, Chelsea Manning in Julianom Assangeem – danes gledata na svoja razkritja?

    »Če bomo vsi samo čakali, da nekdo drug naredi prvi korak, potem spremembe na bolje enostavno niso mogoče,« je prepričan Gale, v tistem obdobju zaposlen na zavodu za blagovne rezerve. Žvižgač je zanj »nekdo, ki si v službi preprosto ne more zatiskati oči pred nepravilnostmi«. »Zame to ni neki heroj, ampak navaden človek, ki ne mara tega, da se delamo, kot da ne vidimo, kar je očitno,« je pojasnil.

    Po raznih ocenah neposredna ali posredna škoda zaradi korupcije v Sloveniji znaša približno 3,5 milijarde evrov.

    Zavedal se je posledic dejanja, saj je takrat, v času covida, šlo za velike interese in veliko denarja. Po premisleku je sklenil, da raje spi mirno, kot pa sodeluje pri kršitvah zakonodaje o javnem naročanju in negospodarni rabi javnega denarja, kar je kasneje ugotovilo tudi računsko sodišče.

    In kaj je bila zanj kaplja čez rob? Zdelo se je, da ne bo od pristojnih ukrepal nihče. Tedanji minister je Galetu večkrat rekel, da zavoda, ki ga ne more obvladovati, ne potrebuje. Omenjal je tudi njegovo ukinitev. »Lahko bi poslal anonimko, lahko bi se skril za psevdonimom, ampak to ne bi imelo enake teže, verjetno se ne bi zgodilo nič. Če hočeš, da ljudje verjamejo tvojim besedam, moraš za njimi stati.« Nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme je javno razkril 23. aprila 2020 v oddaji Tarča na RTV Slovenija: »Če ne bi vsi slišali ministra, kako je pritiskal na vodstvo zavoda, je čisto možno, da bi šlo vse skupaj mimo neopazno.«

    Vsi pravni postopki, v katerih želim dokazati svoj prav, so precej izčrpavajoči, nekateri še vedno trajajo. Vse se je odrazilo tudi na mojem duševnem in fizičnem zdravju.

    Ivan Gale

    Brez zaščite žvižgačev ni boja proti korupciji

    Erik Brecelj, ki se mu izraz žvižgač pri nas zdi malce ponesrečen, saj »pomeni vse prej kot nekoga, ki se žrtvuje za družbo, pogosto v lastno škodo«, je nepravilnosti zaznal že kmalu, ko je prišel v stik z zdravstvenim sistemom, je povedal za Delo. Še posebej izrazito pri investicijah na Onkološkem inštitutu, kjer je zaposlen kot kirurg: »Tu nisem mogel biti več tiho, saj so hoteli na hudo bolnih služiti denar, tudi v škodo bolnikov. Najbolj me je presenetila moralna izprijenost nekaterih, na srečo sicer redkih. Sistem je bil takšen, da je omogočal čim več kriminala in nič odgovornosti.«

    »Brez zaščite žvižgačev ni mogoče govoriti o boju proti korupciji. Če država misli resno, mora zagotoviti učinkovito zaščito žvižgačev, tudi v obliki denarnih skladov za pomoč ali nagrade žvižgačem,« menijo na Centru za zaščito žvižgačev, ki je bil ustanovljen po Galetovem razkritju s sodelavci. Kot so pojasnili za Delo, so v prvem letu in pol delovanja podprli okrog 20 žvižgačev. Tako finančno kot s pravnimi nasveti odvetnice Jerice Jančar.

    PREBERITE ŠE -> Iluzija o zaščiti žvižgačev

    Po sprejetju zakona o zaščiti prijaviteljev pred dvema letoma so se, kot so pojasnili, aktivnosti centra malce zmanjšale, danes tako ne sprejemajo več vlog za zaščito, še vedno pa je center informacijska platforma in prostor za srečevanje in zagovorništvo – njihovo poslanstvo je preventivno delovanje, ozaveščanje, informiranje.

    Menijo, da bi bilo v področje žvižgačev treba usmeriti veliko prizadevanj, kajti po raznih ocenah, ki so jih navedli, neposredna ali posredna škoda zaradi korupcije v Sloveniji znaša približno 3,5 milijarde evrov.

    Kaj pravi zakon o zaščiti prijaviteljev

    Zakon o zaščiti prijaviteljev, veljaven od februarja 2023, prinaša pomembne spremembe na področju zaščite oseb, ki prijavijo kršitve predpisov v svojem delovnem okolju. S tem zakonom Slovenija prenaša evropsko direktivo št. 2019/1937 v svoj pravni red, s čimer se povečuje zaščita prijaviteljev, pogosto imenovanih »žvižgači«, navaja portal državne uprave gov.si.
    Prijaviteljem zakon med drugim zagotavlja zaščitne ukrepe, kot sta zaščita identitete – zagotovljena je zaupnost prijaviteljevih podatkov, in prepoved povračilnih ukrepov, delodajalec torej ne sme izvajati povračilnih ukrepov proti prijavitelju. Na voljo imajo brezplačno pravno pomoč, nadomestilo za primer brezposelnosti, če prijavitelj zaradi prijave ostane brez zaposlitve, in psihološko podporo.

    Erik Brecelj je nepravilnosti zaznal že kmalu, ko je prišel v stik z zdravstvenim sistemom. Še posebej izrazito pri investicijah na Onkološkem inštitutu. FOTO: Črt Piksi
    Erik Brecelj je nepravilnosti zaznal že kmalu, ko je prišel v stik z zdravstvenim sistemom. Še posebej izrazito pri investicijah na Onkološkem inštitutu. FOTO: Črt Piksi

    Sodne prakse še ni

    Z omenjenim zakonom so sicer žvižgači gotovo zaščiteni bolje, pravijo na centru, ali bo uporaben v praksi, pa se bo šele pokazalo. »Kot lahko razberemo iz letnih poročil KPK, trenutno še ni sodne prakse. Center se je aktivno vključil v javno razpravo ob sprejemanju zakona in predlagal še bolj napredne rešitve, na primer ustanovitev posebnih denarnih skladov za plačilo nadomestil prijaviteljem, ki izgubijo službo, ali izplačilo nagrad, če s prijavo preprečijo premoženjsko škodo. Še naprej si bomo prizadevali, da bi takšne rešitve bile sprejete. O učinkoviti zaščiti bomo lahko govorili šele, ko se ljudje ne bodo bali za svojo ekonomsko varnost.«

    Najemali so odvetnike, da bi me utišali. Večkrat grozili z odpovedjo. Še nedolgo nazaj so zaposlili nekoga, ki ima nalogo, da odkrije karkoli, da se le sprožijo postopki proti meni.

    Erik Brecelj

    Ta je namreč vedno pomemben razlog, da se ljudje bojijo razkriti nepravilnosti. Kot pojasnjujejo na centru, je celoten sistem zaščite vzpostavljen zato, ker je morebitne nepravilnosti v javnih ali zasebnih organizacijah najlažje in najhitreje zaznati, če jih opazijo in prijavijo prav zaposleni. Zato se jih spodbuja k internim prijavam.

    »Problem nastane, kadar pri organizacijah ni resnega cilja, da se nepravilnosti odkrijejo ali odpravijo. Takrat prijavitelj lahko postane moteč, označijo ga za problematičnega in ga diskreditirajo. Lahko ga celo odpustijo, kar je povračilni ukrep, ki je sicer po zakonu prepovedan. Vendar pa organizacija svoje ukrepe praviloma predstavi kot zakonite in primerne in tako, kot da niso v nobeni povezavi s prijavo. Čeprav velja obrnjeno dokazno breme, je zato za delavca sodno varstvo za takšne povračilne ukrepe vseeno lahko težko dosegljivo. V svoji bitki ostane sam, včasih se ne more zanesti niti na sindikalnega odvetnika.«

    Ivan Gale ob tem dodaja, da se delodajalec zlahka odloči, da se bo nekoga znebil in s tem prestrašil tudi vse druge, ki bi si ravno tako drznili opozoriti na kakšno nepravilnost ali jo prijaviti: »Delavec pa mora pravico iskati na sodišču.«

    Največje tveganje: izguba zaposlitve

    Center je v veliki večini podprl prav takšne žvižgače, ki so že izgubili zaposlitev in so bili sredi izčrpavajočih in dolgih sodnih postopkov. Kot so pojasnili, jim je veliko pomenilo, da jih nekdo posluša in jim verjame. Na centru svetujejo, da morajo biti dokazi obvezno pridobljeni zakonito in da je treba pred razkritjem dobro premisliti in sprejeti največje tveganje, to je izguba zaposlitve.

    Ivana Galeta pogosto sprašujejo, ali bi šel še enkrat skozi ves proces. Po vsem tem času iskreno pove, da verjetno ne, saj je bilo zelo naporno. FOTO: Blaž Samec
    Ivana Galeta pogosto sprašujejo, ali bi šel še enkrat skozi ves proces. Po vsem tem času iskreno pove, da verjetno ne, saj je bilo zelo naporno. FOTO: Blaž Samec

    Strah pred razkritjem je razumljiv, saj nihče ne želi izgubiti službe, statusa, miru, pritrjuje Gale. Dodaja zanimivo dejstvo, da so se v začetnem obdobju epidemije, ko je zavod za blagovne rezerve pričel z nabavami zaščitne opreme, zaposleni ob vseh pritiskih še bolj povezali kot: »Kasneje pa je strah pred povračilnimi ukrepi in izgubo zaposlitve pri večini prevladal. Odnosi so se ohladili, medsebojnega zaupanja ni bilo več toliko.«

    Podobno kot Gale, ki je vedel, da ne more in ne sme biti tiho, ker so utihnili tudi sodelavci, Brecelj pojasnjuje, da je spoznal, da policija in tožilstvo ne bosta reševala težav in odpravljala kriminala v zdravstvu. Zato jih moramo, kot pravi, reševati sami. To ponazori s primerom: »Vem za preiskave, ki so kljub evidentnemu kriminalu na zelo nenavaden način končale v predalu. Zgodilo se ni nič. Treba je vzpostaviti sistem, ki bo preprečeval takšne odklone.«

    Zato Brecelj sodeluje v strateškem svetu za zdravstvo, kjer je dal veliko predlogov, povezanih s transparentnim delovanjem zdravstva, tudi pri razpisih. »Na podlagi naših predlogov za spremembe zakona o javnem naročanju so začeli postopek za dopolnitev zakona. Največ koristnih predlogov je na podlagi izkušenj podal direktor UKC Ljubljana Marko Jug. Zakonodaja mora zahtevati odgovornost tudi od ponudnikov, ne samo naročnikov.« Dodal je, da se ukvarjajo tudi s predlogom zakona o javnih zdravstvenih zavodih.

    PREBERITE ŠE -> Erik Brecelj: Če bodo zaposleni dobro nagrajevani, bo zakon uspešen

    »Delo z bolniki je bilo moja trdnjava. Prepolne ambulante, veliko ur v operacijski. To me je ščitilo. Tudi na račun mojega prostega časa.« Foto: Voranc Vogel 
    »Delo z bolniki je bilo moja trdnjava. Prepolne ambulante, veliko ur v operacijski. To me je ščitilo. Tudi na račun mojega prostega časa.« Foto: Voranc Vogel 

    Korupcije se ne bomo znebili, lahko pa jo zmanjšamo

    Po Brecljevih besedah stvari v zdravstvu gredo na bolje. A si ne dela utvar: »Korupcije se ne bomo nikoli znebili, lahko pa jo zmanjšamo. Kar se je desetletja dogajalo na Onkološkem inštitutu, danes večinoma ni več možno početi. Je pa nekaterim, odgovornim za takratni kriminal, še vedno lepo postlano.« To, kot poudarja, ni dobro za prihodnost bolnišnice. Kot napredek pa omeni, da je direktor UKC odpustil mnoge, ki jih je dobil 's prsti v marmeladi'.

    Mlajšim morebitnim prijaviteljem nepravilnosti svetuje, naj bodo pazljivi. Predvsem se mu zdi pomembno, da strokovno napredujejo, ker so tako lahko mirni. Sam se, kot je iskreno povedal, v resnici ni zavedal, v kaj se spušča. Na srečo sta ga podpora ljudi, ki so mu blizu, in medijska izpostavljenost rešili marsikaterih posledic, ki bi jih bil sicer deležen. Zaveda se, da so bili mnogi, ki so ugotavljali nepravilnosti, ne le v zdravstvu, kaznovani.

    A ob tem ne pozabi omeniti, kaj vse je doživljal na Onkološkem inštitutu: »Najemali so odvetnike, da bi me utišali. Večkrat grozili z odpovedjo. Še nedolgo nazaj so zaposlili nekoga, ki ima nalogo, da odkrije karkoli, da se le sprožijo postopki proti meni. Še vedno je zaposlen na inštitutu. Blokirati so me hoteli na vseh možnih področjih.«

    Besedo žvižgač hitro povežemo z Edwardom Snowdnom, Chelsea Manning in Julianom Assangeem. FOTO: Reuters
    Besedo žvižgač hitro povežemo z Edwardom Snowdnom, Chelsea Manning in Julianom Assangeem. FOTO: Reuters

    Brecelj priznava, da je razkrivanje nepravilnosti vplivalo na njegovo življenje. Tudi tako, da se je strokovno razvijal na področjih, na katerih so tisti, ki so ga hoteli uničiti, danes pičlega znanja ne glede na ugled, ki bi ga radi imeli: »Delo z bolniki je bilo moja trdnjava. Prepolne ambulante, veliko ur v operacijski. To me je ščitilo. Tudi na račun mojega prostega časa.«

    Ivana Galeta ljudje večkrat sprašujejo, ali bi šel še enkrat skozi ves proces. Po vsem tem času iskreno pove, da verjetno ne, saj je bilo zelo naporno, tako zanj kot za njegovo družino. »Vsi pravni postopki, v katerih želim dokazati svoj prav, so precej izčrpavajoči, nekateri še vedno trajajo. Vse se je odrazilo tudi na mojem duševnem in fizičnem zdravju. Danes sem sicer mnogo bolje, to pa zato, ker govorim o tem in poiščem pomoč, ko jo potrebujem. Prav tako mi veliko pomeni, da so me takrat vsi, ki so me poznali, podprli, ne glede na politično prepričanje. Podprla me je tudi javnost. Spoznal sem nove ljudi in skupine, s katerimi smo skupaj ustanovili Center za zaščito žvižgačev in tudi politično stranko Naša prihodnost. Ostajam torej aktiven državljan in se še naprej borim za red in vrednote, v katere verjamem.«

    Sorodni članki

    Photo
    Novice  |  Znanoteh
    Zoisove in Puhove nagrade

    Nagrajena tudi slovenska raziskovalka, ki je odkrila povsem novo vrsto virusa

    Razglasili so dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad in priznanj; podelili pa jih bodo na predvečer dneva znanosti.
    Saša Senica 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Zaščita žvižgačev

    Žvižgači, osovraženi junaki

    V direktivi so predvideni vzpostavitev kanalov za prijavo nepravilnosti, prepoved sankcij proti žvižgačem in obrnjeno dokazno breme na sodiščih.
    Barbara Zimic 30. 1. 2022 | 09:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zasebna tožba

    Žvižgač Gale zavrača očitke, da je bil žaljiv

    Ivan Gale na zatožni klopi, ker je Tomija Rumpfa označil za moralnega iztirjenca.
    Aleksander Brudar 10. 12. 2021 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Žvižgači bodo dobili svoj varen kanal za prijave

    Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah zbuja upanje, da se stanje počasi vendarle izboljšuje.
    Božena Križnik 17. 11. 2021 | 13:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Žvižgači

    Center za zaščito žvižgačev začenja z delom

    Center sta ustanovila nekdanji uslužbenec zavoda za blagovne rezerve Ivan Gale ter Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja iz Ljubljane.
    17. 3. 2021 | 16:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Po sledeh denarja

    Koliko sredstev smo v Sloveniji namenili za romsko problematiko

    Pogledali smo, koliko so prejele občine in koliko različna romska društva.
    Pija Kapitanovič 3. 11. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg

    Plače so v Avstriji višje, življenje mirnejše, stanovanja dostopna

    Ekonomija pogosto pozablja, da kapital sam po sebi ne ustvarja ničesar. Kapital potrebuje ljudi, tiste, ki znajo z njim nekaj narediti.
    3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    žvižgačiIvan Galekorupcijazaščita žvižgačevErik Brecelj

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Hannah Arendt

    Eichmann v Jeruzalemu: Dolžnosti pokornega državljana

    Eichmann v Jeruzalemu, revidirana in razširjena izdaja ene najznamenitejših knjig 20. stoletja, je s poročilom o banalnosti zla še danes boleče aktualna.
    Pia Prezelj 4. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Širitvena politika

    Vučića čaka zaušnica iz Bruslja

    Evropska komisarka Marta Kos bo danes predstavila svoje prvo poročilo o napredku kandidatk za članstvo v EU.
    Peter Žerjavič 4. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Vsa lepota glasbenega življenja

    Vita Mavrič se v Cankarjev dom vrača z večerom šansona ter s prijatelji.
    Zdenko Matoz 4. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Pomembna je energija

    Vsak mesec sončno elektrarno namesti dobrih sto gospodinjstev.
    Marko Kočevar 4. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Finale ATP

    Št. 1 bo na poti Carlosa Alcaraza proti vrhu le opazovalec

    Jannik Sinner je danes še št. 1 moškega tenisa, a le do prihodnjega ponedeljka, ko ga bo Carlos Alcaraz prehitel. Oba bosta igrala v Torinu.
    4. 11. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Vsa lepota glasbenega življenja

    Vita Mavrič se v Cankarjev dom vrača z večerom šansona ter s prijatelji.
    Zdenko Matoz 4. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Pomembna je energija

    Vsak mesec sončno elektrarno namesti dobrih sto gospodinjstev.
    Marko Kočevar 4. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Finale ATP

    Št. 1 bo na poti Carlosa Alcaraza proti vrhu le opazovalec

    Jannik Sinner je danes še št. 1 moškega tenisa, a le do prihodnjega ponedeljka, ko ga bo Carlos Alcaraz prehitel. Oba bosta igrala v Torinu.
    4. 11. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PROJEKT

    Bo v treh letih konec napadov?

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    »Nehvaležno se je hvaliti z visoko odpornostjo in mahati z rdečo cunjo«

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo