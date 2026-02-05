Očitali so mu, da se je zaradi svoje narcistične motnje počutil kot bog, ki doseže močno vznemirjenje, ko konča trpljenje in določi, kdaj bo kdo umrl.

Tako v laični kot strokovni javnosti, predvsem zdravniški, je decembra 2014 završalo po razkritjih, da naj bi zdravnik na ljubljanski nevrološki kliniki Ivan Radan s pomočjo kalija in morfija predčasno skrajševal življenja hudo bolnih bolnikov. Preiskovalci so bili prepričani, da je z injiciranjem usodnih količin zdravil med septembrom 2012 in decembrom 2014 umoril kar šest pacientov. Očitali so mu, da se je zaradi svoje narcistične motnje počutil kot bog, ki doseže močno vznemirjenje, ko konča trpljenje in določi, kdaj bo kdo umrl, zato je pacientom iz morilske sle skrajševal življenje, jih evtanaziral, ubijal z morfijem ali propofolom, v enem primeru pa s kalijem. »Nisem narcisoiden, sploh pa nisem morilec,« se je v začetku marca 2016, ko je zoper njega steklo prvostopenjsko sojenje, ...