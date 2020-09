Ivanu Galetu grozi izredna odpoved zaposlitve

Uslužbenca zavoda za blagovne rezerve Ivana Galeta so po informacijah Televizije Slovenija (TVS) danes dopoldne poklicali k direktorju zavoda Tomiju Rumpfu na zagovor pred izredno odpovedjo zaposlitve. Med drugim naj bi mu očitali sklepanje domnevno škodljivih pogodb pri nabavah zaščitne medicinske opreme in neustrezno komunikacijo z mediji.



Na zagovor so zaradi sumov domnevnih nepravilnosti v zvezi s podpisi pogodb ob nabavi zaščitne opreme poleg Galeta poklicali tudi nekdanjega direktorja zavoda Antona Zakrajška in njegovega namestnika Alojza Černeta, ki je bil podpisnik večine pogodb o nabavah zaščitne opreme, je poročala televizija.



Gale je aprila na TVS spregovoril o domnevno spornih poslih zavoda pri nabavi zaščitne opreme. V začetku avgusta pa je ovadil Rumpfa in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki mu je očital negospodarno rabo javnih sredstev ob večmilijonskem poslu za dobavo zaščitnih mask s podjetjem Hmezad TMT. Proti ministru je Gale konec avgusta vložil novo kazensko ovadbo zaradi posla s podjetjem Acron, pri katerem naj bi bila država oškodovana za najmanj 1,2 milijona evrov, je poročal spletni portal Necenzurirano.