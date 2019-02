Iz Evrope pohvala in zaušnica obenem

10429 Kljukica za Naturo 2000. Foto Mark Hamblin 10429

Slabše se nam godi na področju hrupa

Hrup na prometnicah ostaja težava. Foto O. B.

Ljubljana – Hrup do nadaljnjega ostaja slovenska šibka točka. Evropska komisija, ki je danes kot uspešno »obkljukala« našo kršitev o neizpolnjevanju obveznosti iz direktive o ohranjanju naravnih habitatov in prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, je odprla nov predsodni postopek s področja hrupa. Naša država spet ni v roku, do 31. decembra 2018, prenesla direktive o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa.Z okoljskega ministrstva (Mop) sporočajo, da je Slovenija ob vstopu v EU Evropski komisiji (EK) predložila območja Nature 2000 v skladu z direktivo o pticah in tudi predloge za območja po direktivi o habitatih. EK je kasneje ob podpori Evropske agencije za okolje iz Pariza in v sodelovanju z nevladnimi organizacijami ter predstavniki lastnikov preverjala zadostnost predlogov in leta 2012 proti nam sprožila predsodni postopek. Ali drugače: izrekla nam je opomin, ker ugotovljenih pomanjkljivosti nismo pravočasno odpravili. V 2013 in 2016 smo z vladnim predpisom dopolnili tudi predloge omrežja Nature 2000. Postopek je zdaj zaključen, za dokončno zadostnost določitve območij Naturae 2000 za vse vrste in habitatne tipe potrebujemo le še znanstvene rezultate v delu, kjer še obstajajo znanstveni pridržki.Kot smo v Delu že pisali, se je Šarčeva vlada že na svoji prvi dopisni seji sredi septembra z neupoštevanjem predloga ustavnega sodišča, da zadrži izvrševanje sporne uredbe o hrupu, po mnenju ekologov iz zasavskega Eko kroga postavila nad »vrhovnega predstavnika sodne veje oblasti«. Že pred njo se je tudi Cerarjeva vlada s hrupom ukvarjala le na kratko in po tihem, saj je uredbo sprejela po volitvah v državni zbor. Z njo je med drugim omilila dovoljene vrednosti hrupa tako, da je meje med kritičnimi in dovoljenimi vrednostmi izničila: prejšnje kritične oziroma alarmne vrednosti hrupa je prekategorizirala v dovoljene vrednosti. Ceste z manj kot tremi milijoni vozil in železnice z manj kot 30.000 vlaki na leto ter pristanišča pa po uredbi niso več vir onesnaženja. S to potezo si je prislužila ustavno presojo na pobudo Alpe Adria Green.Na Mopu pravijo, da za prenos direktive še pripravljajo spremembe uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Komisija slovenski odgovor v zvezi z nenotifikacijo predpisov sicer zahteva do 30. marca.