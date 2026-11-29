Tudi kakšna solza je pritekla med podpornicami Zorana Jankovića, ko se je potrjevalo, da bo magistrat dobil novega šefa. Med preštevanjem glasov se v njegovem štabu niti za trenutek ni zbudil žarek upanja na preobrat, po žalosti in tolažbi je bil ob 22. uri zvečer Dvorni trg, kjer je bil županov štab, prazen.

Zoran Janković je bil vidno razočaran, česar ni skrival. Na vprašanje, kako se počuti, ko je bilo jasno, da bo Luka Mesec zmagal, je odvrnil: »Žalostno. Ni kaj drugega reči o tem. Hotel sem imeti še zadnji mandat, ampak očitno je bilo 20 let dovolj.« Pred medije je tokrat stopil le enkrat, kar je bilo drugače kot pred dvema tednoma med spremljanjem izidov prvega kroga, ki jih je dobil.

Robert Golob je prišel v štab Zorana Jankovića.. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Veliko psov, lisičja smrt,« je volitve komentiral podžupan Ljubljane in dolgoletni Jankovićev sopotnik Aleš Čerin: »Toliko je bilo protikandidatov, toliko je bilo nabijanja na Jankovića in da je 20 let županovanja dovolj. To je prišlo ljudem v kri.«

Med znanimi obrazi je bilo ob Jankoviću včeraj videti tudi poslanca Svobode in njegovega mestnega svetnika Lenarta Žavbija, dolgoletnega prvega človeka BTC Jožeta Mermala, podžupana Boštjana Koritnika in Dejana Crneka, največ pozornosti pa je bil seveda deležen predsednik Gibanja Svobode in nekdanji premier Robert Golob. Ta je s soprogo Tino Gaber prišel v Jankovićev štab, »zato, da mu izkažem spoštovanje in priznanje za vse tisto, kar je naredil za Ljubljano v zadnjih 20 letih.« Tega mu ne glede na izid volitev nihče ne more vzeti, je dejal in izrazil zadovoljstvo, da Ljubljana ostaja v rokah leve sredine.

Janković je enkrat stopil pred medije. FOTO: Matej Družnik/Delo

Želijo si sodelovanja na levi sredini

Ljubljana se je znašla v situaciji, ko bo župan Luka Mesec imel v 45-članskem mestnem svetu drugo največjo skupino, in sicer deset svetnikov, medtem ko jih ima Lista Zorana Jankovića (LZJ) 13. Med trinajsterico bo tudi Čerin. Ta je dejal, da je na potezi za oblikovanje večine v mestnem svetu Luka Mesec: »Mi smo seveda v 20. letih navajeni sodelovanja več ali manj z vsemi. Tako da z naše strani ne bo problem in ne bo zadržkov za medsebojno sodelovanje.« To je ponudil tudi Janković: »Jaz nisem tisti, ki bi nagajal. Vem, kaj je funkcija župana in jaz bom s svojo listo po dogovoru z našimi pomagal županu, da izpelje tiste projekte, ki si jih bo zastavil.«

V neuradnih pogovorih se je kot morebitno koalicijo omenjalo LZJ, Levico in Gibanje Svoboda, ki bi skupaj imeli 27 glasov. Podžupan Boštjan Koritnik pričakuje, da bo sklepanje kompromisov potekalo od odločitve do odločitve, včasih bo tudi kdo manjkal, da bo v svetu večina.