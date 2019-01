FOTO:Iz Jernejevega kanala so začeli odstranjevati potopljena plovila (FOTO in VIDEO)

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Skladno z napovedmi so delavci VGP Drava Ptuj danes začeli odstranjevati zapuščena plovila v Jernejevem kanalu. V skladu s prejetima inšpekcijskima odločbama bodo predvidoma v prihodnjih dveh tednih odstranili 17 plovil neznanih lastnikov, je napovedal direktor direkcije za vodeČasovni okvir odstranitve plovil bo odvisen od vremena oziroma razmer, sicer pa bodo za plovila, ki jih bo mogoče izvleči na kopno, uporabili bager na kopnem, nekaj pa jih bodo odstranili s plovnim bagrom, je v izjavi za medije ob robu začetka del pojasnil Prohinar.Vsa plovila bodo nato odložili na obalo, da se odcedijo, ter jih čez dan ali dva predali prevzemniku odpadkov, ki jih bo odpeljal na uničenje v Avstrijo. Za odvoz v tujino so tudi pridobili vsa potrebna dovoljenja, je poudaril Prohinar, ki obžaluje, da v Sloveniji ni tovrstne deponije.Z začetkom odstranjevanja plovil sta zadovoljna tudi minister za okoljein piranski župan. Zadnji je pojasnil, da moramo biti v prihodnje bolj odgovorni: »Uredili bomo priveze, jih vzdrževali in nikakor ne bomo več dopuščali, da se nam ta zgodba ponovi.«Leben je spomnil, da bi se odstranjevanje zapuščenih plovil moralo začeti že pred 15 leti, je pa izrazil veselje nad napredkom, da si prizadevajo za zaščito okolja. V naslednji fazi po odstranitvi omenjenih plovil bodo skupaj z lokalno skupnostjo poiskali tudi rešitev glede namembnosti območja, je dodal minister.