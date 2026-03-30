Z Letališča Brnik v Amsterdam že ob 6. uri zjutraj

Letalska družba KLM Royal Dutch Airlines je danes okrepila letalsko povezavo med Ljubljano in Amsterdamom z uvedbo dodatnega jutranjega leta. Povezava med Ljubljano in Amsterdamom se je v prvem letu izkazala za zelo priljubljeno – na letih družbe KLM Royal Dutch Airlines je namreč v tem obdobju potovalo več kot 61.000 potnikov, so sporočili iz Fraporta Slovenija.

Poleg obstoječega odhoda iz Ljubljane ob 12.35 je zdaj na voljo tudi vsakodnevni jutranji let na Letališče Amsterdam Schiphol ob šesti uri zjutraj, ki potnikom omogoča prihod na amsterdamsko letališče tik pred osmo uro. Povratna povezava iz Amsterdama v Ljubljano, ki je trenutno na voljo vsak dan ob 10.15, pa je dopolnjena še z večernim letom ob 21. uri. Na liniji bo prevoznik uporabljal letala embraer E175 in embraer 190, ki lahko sprejmeta 88 oziroma sto potnikov.

Boljši dostop do povezav

»Z jutranjim odhodom in večernim povratkom bodo imeli potniki še boljši dostop do več kot 160 destinacij v omrežju KLM, lažje bodo načrtovali poslovne poti in nasploh imeli več možnosti za udobna in učinkovita potovanja. Poleg obstoječe povezave družbe Air France iz Ljubljane v Pariz bodo potniki zdaj deležni širše in bolj prilagodljive ponudbe znotraj skupine Air France-KLM. Razširjen vozni red bo slovenskim potnikom olajšal dostop do večjih mest po Evropi in svetu,« je komentiral Razvan Radut, vodja prodaje pri družbah Air France in KLM.

»Uvedba dodatnega jutranjega leta družbe KLM še izboljšuje kakovost povezave med Ljubljano in amsterdamskim letališčem Schiphol. Zgodnji odhodi so še posebej pomembni za poslovne potnike in izboljšujejo dostop do nadaljnjih povezav, saj je prek Amsterdama potnikom na voljo več kot 150 destinacij v mreži KLM ter več kot 500 destinacij po vsem svetu znotraj omrežja SkyTeam,« je poudaril poslovodni direktor družbe Fraport Slovenija Jürgen Deischl.

Nizozemski prevoznik obe mesti sicer povezuje od 30. marca lani.