Z Letališča Ljubljana nov prevoznik do Istanbula

Na Brniku so danes prvič pozdravili letalo turškega nizkocenovnega prevoznika Pegasus Airlines, ki je vzpostavil neposredno letalsko povezavo z letališčem Sabiha Gökçen v Istanbulu. Nova linija bo potnikom na voljo trikrat na teden – ob ponedeljkih, četrtkih in sobotah – kar odpira dodatne možnosti tako za poslovna potovanja kot za turistične obiske.

»Po zelo uspešnem letu 2025, ko smo oskrbeli skoraj 1,6 milijona potnikov, v novo leto na Letališču Ljubljana vstopamo z močnim zagonom. Številne napovedane okrepitve v letošnjem letu kažejo, da Letališče Ljubljana postaja vse bolj konkurenčno, privlačno in zanesljivo izhodišče za letalska potovanja. Ena izmed njih je današnji prihod novega prevoznika Pegasus Airlines, ki je pomembna pridobitev za naše potnike in hkrati dokaz privlačnosti slovenskega trga. Prepričani smo, da bo nova linija še dodatno okrepila gospodarske in turistične povezave med Slovenijo in Turčijo,« je dejala poslovodna direktorica družbe Fraport Slovenija Babett Stapel.

Güliz Öztürk, generalna direktorica družbe Pegasus Airlines, je ob uvedbi nove linije povedala, da je uvedba novih neposrednih letov med Istanbulom in Ljubljano del njihove nadaljnje širitve po Evropi: »Ljubljana je živahna in vse bolj priljubljena destinacija, ta neposredna povezava pa bo potovanja med Turčijo in Slovenijo naredila dostopnejša kot kdajkoli prej.«

Pegasus Airlines je vodilni turški nizkocenovni prevoznik, ki s svojo floto letal povezuje več kot 150 destinacij po svetu. Potnikom prek svojega glavnega vozlišča Sabiha Gökçen omogoča predvsem lete v Azijo, Afriko in na Bližnji vzhod.

Nove povezave in večja pogostost letov

V Fraportu Slovenija napovedujejo, da je današnji prihod Pegasusa le uvod v dinamično leto na Letališču Ljubljana. Na začetku aprila bodo na Brniku odprli novo linijo prevoznika EasyJet v Edinburg, za junij pa je Wizz Air k dosedanjim letom v Skopje napovedal dodatno povezavo s Podgorico.

Pomembno razširitev napoveduje tudi španska Iberia, ki bo sezonsko povezavo med Madridom in Ljubljano letos precej podaljšala. Leti se bodo začeli že na začetku junija in bodo vse do konca septembra na voljo dvakrat na teden. Prav tako bo nizkocenovni prevoznik Vueling tudi v poletnem voznem redu nadaljeval lete v Barcelono.

Navzočnost na brniškem letališču v letošnjem letu naj bi, kot je napovedano, krepile tudi številne druge letalske družbe. Izpostaviti velja KLM Royal Dutch Airlines, ki od marca lani dnevno povezuje Ljubljano in Amsterdam, ter Swiss International Airlines (Zürich). Obe družbi bosta v poletnem voznem redu svoji povezavi okrepili z jutranjimi odhodi in večernimi povratki, s čimer bosta izboljšali povezljivost za potnike, ki svoja potovanja začenjajo na ljubljanskem letališču.