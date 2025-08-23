Iz Ljubljane in z Bleda prek Portoroža v New York

V nadaljevanju preberite:

Konec avgusta bo vlada Roberta Goloba še zadnjič v tem mandatu podala usmeritve slovenskim diplomatom. V začetku septembra sledi jubilejna izdaja Strateškega foruma Bled z močno zasedbo iz tujine, ne le z Zahodnega Balkana. Zunanjepolitično intenzivno jesen pa bosta zaznamovala še oktobrski vrh držav MED9 v Portorožu in decembrsko predsedovanje Slovenije varnostnemu svetu OZN.

V četrtek in petek se bodo v Ljubljani zbrali slovenski diplomati na 29. posvetu slovenske diplomacije. Ponavadi je ministrstvo za zunanje zadeve diplomatski posvet organiziralo ob koncu koledarskega leta ali v začetku novega, ko se diplomati večinoma mudijo v Sloveniji na počitnicah. Letos pa so na Mladiki pohiteli in posvet organizirajo že ob koncu poletnih počitnic ter neposredno pred začetkom Blejskega strateškega foruma (BSF). Vsebinski razlog za njegovo organizacijo ob koncu poletja je tudi v tem, da bo Slovenija decembra še drugič predsedovala varnostnemu svetu OZN, s čimer se bo končal dvoletni mandat nestalnega članstva v omenjenem gremiju, kar vlada Roberta Goloba izpostavlja kot enega ključnih zunanjepolitičnih dosežkov svojega mandata.

»Čas, v katerem živimo, ni najprimernejši za proslave. Precej primeren pa je za močne diskusije o tem, kam gremo naprej. Napovedujemo vsebinsko globoke razprave, da se kot družba premaknemo naprej,« je generalni sekretar Blejskega strateškega foruma (BSF) Peter Grk napovedal letošnjo jubilejno dvajseto izdajo najprepoznavnejšega zunanjepolitičnega dogodka v Sloveniji. Letos nosi naslov Pobegli svet, rdeča nit razprav pa bo vloga Evrope v novem globalnem okolju. Gre za vprašanje, ali Evropa zmore razumeti tektonske premike v svetu, se nanje odzvati in se jim prilagoditi.