Iz prodaje umaknili grelni obliž in otroški kostum balerina

Zdravstveni inšpektorat je bil prek sistema obveščen o umiku izdelka grelni obliž za hrbet kitajskega proizvajalca Bingli Zhang, ki je bil na prodaj prek spletne trgovine Temu.

Izdelek odstranjujejo iz prodaje, ker vsebuje sestavine, ki lahko ob stiku s kožo povzročijo alergijsko reakcijo. Inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.

Zdravstveni inšpektorat je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da otroški kostum balerina velikosti M (8–10 let) italijanskega proizvajalca Widmann, ki je bil na voljo v prodajalnah E.Leclerc Ljubljana in E.Leclerc Maribor, lahko predstavlja nevarnost zaradi vnetljivosti.

Koda izdelka je 3862B, EAN 8003558386277. V prodajalnah je bil na voljo od 22. januarja do 17. februarja 2026.

Zdravstveni inšpektorat navaja, da sta na kronici dva trakova, ki visita z izdelka in lahko ob stiku z virom ognja hitro zagorita, kar predstavlja resno tveganje za zdravje oziroma nevarnost opeklin. Uporabnikom priporočajo, da izdelka ne uporabljajo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa.