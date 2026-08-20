Iz prodaje zaradi prevelike vsebnosti vitamina D3 umaknili prehransko dopolnilo

Podjetje Anasan MD je iz prodaje umaknilo prehransko dopolnilo vitamin D3+K2+E. Umikajo ga zaradi prevelike vsebnosti vitamina D3, ki je bila ugotovljena v laboratorijskem preizkušanja uradnega vzorca, so sporočili z zdravstvenega inšpektorata.

Paket prehranskega dopolnila je vseboval 30 vrečk, neto količina paketa je bila 44 gramov. Serijska oznaka izdelka je BI12202516, rok uporabe pa 16. december 2027.

Slovensko podjetje Anasan MD iz Cerkelj na Gorenjskem je bilo hkrati proizvajalec in distributer prehranskega dopolnila, ki po podatkih zdravstvenega inšpektorata vsebuje preveč vitamina D3 v dnevnem odmerku, kar je lahko tvegano za zdravje potrošnikov, ki redno uživajo tovrstna prehranska dopolnila.

Inšpektorat zato kupcem svetuje, da dopolnilo prenehajo uživati in ga vrnejo na prodajno mesto.