Iz proračunske rezerve za odpravo škode po ujmah 238,3 milijona evrov

Vlada je danes na dopisni seji iz proračunske rezerve zagotovila 238,3 milijona evrov za odpravo škode in blaženje posledic po poplavah in neurjih, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Vlada je za odpravo škode in blaženje posledic po avgustovskih poplavah razporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu. Med drugim je Upravi RS za zaščito in reševanje iz splošne proračunske rezervacije zagotovila 95 milijonov evrov za povračilo intervencijskih stroškov 138 občinam, 11,4 milijona evrov pa za povračilo intervencijskih stroškov silam zaščite, reševanja in pomoči.

Direkciji RS za infrastrukturo je vlada razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 50,4 milijona evrov za izvedbo interventnih ukrepov na cestni in železniški infrastrukturi, ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa v višini 43,2 milijona evrov, in sicer za izplačilo izredne denarne socialne pomoči.

Poleg tega je iz sredstev splošne proračunske rezervacije ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport razporedila 31,8 milijona evrov za izplačila predplačil oziroma takojšnje pomoči pri odpravi posledic škode v gospodarstvu, Upravi za zaščito in reševanje pa pet milijonov evrov za kritje intervencijskih stroškov civilne zaščite in povračilo izplačanega nadomestila plače delodajalcu za delavce oziroma prostovoljce.

Zaradi neurij konec julija pa je vlada iz proračunske rezerve Upravi RS za zaščito in reševanje zagotovila 1,5 milijona evrov za povračilo upravičenih intervencijskih stroškov 51 občinam, so sporočili.