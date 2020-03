Iz protikoronskega zakona črtali določilo glede pooblastil policistom za sledenje posameznikom

Če opozicija meni, da je to pretiran poseg, je Hojs pripravljen ta člen zakona umakniti. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Hojs je pripravljen člen umakniti



Na pobudo SMC so iz protikoronskega zakonskega paketa umaknili 104. člen, ki bi policistom dajal pooblastilo za sledenje posameznikom brez odredbe sodišča, je stranka sporočila na twitterju. »Takšnih posegov v temeljne ustavne pravice posameznikov nismo mogli dovoliti,« so zapisali. Napovedane so tudi spremembe 103. člena, ki jih pričakujejo danes.Predlog vladnega interventnega zakona za zajezitev epidemije novega koronavirusa v 103. in 104. členu med drugim predvideva, da smejo policisti za namen zajezitve in obvladovanja epidemije ter za zagotovitev spoštovanja posebnih ukrepov iz zakona, ki določa nalezljive bolezni, uporabiti tudi pooblastila, kot so iskanje oseb, izvajanje prepoznave oseb po fotografijah, izdelovanje fotorobota, postavljanje cestne zapore z blokadnimi točkami, vstop v tuje stanovanje in v druge prostore, začasno omejevanje gibanja oseb, privedbo osebe ter zbiranje in obdelovanje podatkov.Do takih predlogov so bili kritični tako v opozicijskih vrstah kot tudi v uradih varuha človekovih pravic in informacijske pooblaščenke. Pri varuhu človekovih pravic so opozorili, da je težko utemeljiti nujnost vseh predvidenih ukrepov, po mnenju informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik pa pomenijo poseg v ustavne pravice in v praksi vzpostavitev policijske države. Minister za notranje zadeveje za ponedeljkove Odmeve pojasnil, da 104. člen zakona govori izključno o tem, da dopuščajo tistim, ki bi bili napoteni v karanteno, da jo preživijo v domačem okolju. Pod pogojem, da so pripravljeni podpisati oziroma sodelovati v tej smeri, da dovoljujejo nadzor njihovega gibanja.Če opozicija meni, da je to pretiran poseg, je Hojs pripravljen ta člen zakona umakniti. To pa po njegovih navedbah pomeni, da velikemu številu tistih, ki bi želeli karanteno preživljati v domačem okolju, tega žal ne bodo mogli omogočiti.Pojasnil je tudi, da pooblastila v 103. členu zakona niso nova. V tem členu so po ministrovih navedbah več kot 30 pooblastil policiji zmanjšali na tiste, za katere ocenjujejo, da so nujna za zajezitev epidemije koronavirusa. Dodal je, da je bil ta člen usklajen med ministrstvom za zdravje, ministrstvom za notranje zadeve in službo vlade za zakonodajo. »Če kdo misli, da strokovnjaki na teh področjih ne vedo dovolj, naj to sporoči poslancem, ki bodo odločali o tem zakonu. A s tem drastično znižujemo pooblastila policije za zajezitev epidemije,« je poudaril minister.