Iz razreda naravnost v državni zbor namesto Janeza Janše: kdo je Maruša Babnik?

Maruša Babnik, učiteljica razrednega pouka in ljubljanska mestna svetnica SDS, vstopa v državni zbor kot nadomestna poslanka Janeza Janše. To se je zgodilo po Janševi izvolitvi za predsednika vlade, zaradi česar mu preneha poslanski mandat.

Babnikova, rojena leta 1977, v politiko ne prihaja iz državne administracije ali strankarskega aparata. Po končani Srednji ekonomski šoli v Ljubljani je študirala razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Dolga leta je bila učiteljica na šoli v Sostrem, zdaj je pomočnica ravnateljice na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, poučuje tudi matematiko in slovenščino. V Mestni občini Ljubljana deluje kot predstavnica SDS, pri čemer se je javno profilirala predvsem z vprašanji razvoja obrobnih mestnih četrti, šolstva, predšolske vzgoje, društvenega življenja in vloge četrtnih skupnosti. Oglašala se je tudi v zvezi s kanalom C0.

Je poročena, mati štirih otrok, rekreativna športnica, ljubiteljica kulturne dediščine, zagovornica tradicionalne družine in ljubiteljica lepe in govorjene slovenske besede, kot piše na strani MOL, kjer je dodan tudi Einsteinov citat: »Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranili ravnotežje, se moramo premikati.«

Babnikova lahko ob poslanskem mandatu predvidoma ostane tudi mestna svetnica, saj zakon poslancem prepoveduje hkratno opravljanje funkcije župana ali podžupana, ne pa tudi funkcije občinskega oziroma mestnega svetnika.