Iz SD svarila Golobu, naj ne gre po Pahorjevi poti

V nadaljevanju preberite:

Socialni demokrati po njihovih besedah dobronamerno opozarjajo predsednika vlade in predsednika največje koalicijske stranke Gibanje Svoboda Roberta Goloba, da mora biti vladna komunikacija pri reformah bolj jasna, da se ne bo še dodatno povečevalo nezadovoljstvo ljudi, ki je že zdaj veliko.

»Ni še kritično, a škoda bi bilo zapraviti politični kapital te koalicije in možnosti, da se v državi naredijo reformni koraki. Ko se začne trend v javnem mnenju obračati v negativno smer, ko se čuti nezadovoljstvo ljudi, se je treba odzvati z dialogom, pogovorom in komunikacijo, kako bomo zadeve vodili naprej,« je po torkovem sestanku sedanjega glavnega tajnika SD Klemna Žiberta in dveh njegovih predhodnikov povedal Dejan Levanič.