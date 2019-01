Iz skalnega kraljestva na livado sredi vasi

Kako do Matavžavih travnikov?



Ob prihodu v Črno na Koroškem (iz smeri Raven na Koroškem) je obiskovalcem na levi strani ceste skozi kraj, v Mušeniku, na razpolago veliko parkirišče. Od tam je do prizorišča gradnje pod vznožjem črnjanskega smučišča kilometer hoje. Vozniki lahko do zasedbe mest parkirajo tudi bližje dogodku. To še posebej velja za voznike, ki bodo v Črno pripeljali iz smeri Šoštanja čez Sleme.

Županje brez privilegijev

Vstopnina danes:

- otroci od 8 do 15 let: 2,50 evra

- odrasli: 5 evrov



Vstopnina jutri:

- otroci do 15 leta prost vstop

- odrasli: 5 evrov

Izdelava snežnih zidakov je garaško delo.

FOTO: Boris Keber

Kraljevski žig

Črna na Koroškem – Po lanski deževni odjugi, ki je dobesedno odplaknila gradnjo snežnih gradov ob vznožju najvišje koroške gore Pece, so se graditelji zbrali na novi lokaciji, s še bolj drznimi gradbenimi načrti, ki jih morajo uresničiti, dokler ne bo na Matavžave travnike v središču Črne padel mrak.Na gradbišču je kot v mravljišču. Ekipe, ki lahko štejejo najmanj pet in največ osem tekmovalcev, so z žagami že zarezale v velikanske kupe umetnega snega, iz katerih oblikujejo zidake. Do natančno odmerjene gradbene parcele, velikosti pet krat pet metrov, jih vozijo s sanmi. Snežni cement pripravljajo iz mešanice vode, ki jo zajemajo v reki Meži in snega. A pomembna ne bo le tehnična dovršenost snežnogradenj, pač pa tudi izvirnost in umetniški vtis.O vsem trojem bodo zvečer, ko bodo snežni gradovi in druge snežne skulpture zažarele v soju bakel in sveč, sodilo občinstvo, pa tudi kralj Matjaž (Srečko Gole) s strokovno komisijo. Ta je že napovedala, da bo nepristranska. Tudi do ekipe slovenskih županj, ki jo vodi gostiteljica, županja Črne na Koroškem, Romana Lesjak. Županje so se lotile gradnje tretje razvojne osi, ki je kljub obljubam še kar ni.Grajsko bo celodnevno vzdušje, ki se bo zavleklo v noč, pa tudi hrana. Na voljo bodo Grajska žlica, Perkmandelcev šmorn, Šavorma od Alenčice, krompirjevi krhlji Žal žen, Viteški burger in še bi lahko naštevali.V čast prireditvi bo na pošti v Črni na Koroškem danes poleg rednega dnevnega poštnega žiga na razpolago tudi priložnostni poštni žig. Na razpolago bo do 5. februarja. Oblikoval ga je Borut Bončina.