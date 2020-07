Iz strahu zaprli dom v Metliki

Hrvaška v primežu koronavirusa

Na Hrvaškem so v petek zabeležili rekordno dnevno število novih okužb s koronavirusom, saj so jih potrdili kar 140, dan prej jih je bilo 116, včeraj pa občutno manj, vsega 50. Trenutno je obolelih v državi 1117. Po oceni več hrvaških epidemiologov bo verjetno dnevno število okužb še naraščalo in bi lahko doseglo 200. Doslej je pri naših južnih sosedih umrlo 119 ljudi. Hrvaški časnik Jutarnji list je danes opozoril, da Hrvaška ni povsem zaprla svojih meja za ljudi iz BiH in Srbije ter delu njunih državljanov še naprej dovoljuje nemoten prihod, kar utemeljuje »z bitko za čim boljšo turistično sezono«. Na Hrvaškem so v petek zabeležili rekordno dnevno število novih okužb s koronavirusom, saj so jih potrdili kar 140, dan prej jih je bilo 116, včeraj pa občutno manj, vsega 50. Trenutno je obolelih v državi 1117. Po oceni več hrvaških epidemiologov bo verjetno dnevno število okužb še naraščalo in bi lahko doseglo 200. Doslej je pri naših južnih sosedih umrlo 119 ljudi. Hrvaški časnik Jutarnji list je danes opozoril, da Hrvaška ni povsem zaprla svojih meja za ljudi iz BiH in Srbije ter delu njunih državljanov še naprej dovoljuje nemoten prihod, kar utemeljuje »z bitko za čim boljšo turistično sezono«. Hrvaška in Madžarska dodatno omejujeta vstop v državo, a ne za Slovence, je poročal STA.



Okuženih 261 ljudi v državi

»Trenutno smo v fazi, ko upamo, da gremo proti vrhu tega drugega vrha, da se bo v naslednjih dnevih število stabiliziralo in da bomo potem počasi drseli navzdol, če ne bo prišlo kaj vmes«. Milan Krek, direktor NIJZ FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Zaradi okužbe z novim koronavirusom v metliški občini so danes prepovedali obiske svojcev v tamkajšnjem domu starejših občanov. Vodstvo občine je ukrep pozdravilo, ker da je treba storiti vse, da se val okužb in številne smrtne žrtve kot ob prvem valu bolezni covid-19 ne bi ponovili.»Ukrep je pričakovan. Potrdili so eno okužbo v Metliki in direktorica doma je zgolj udejanjila neformalni dogovor, da se dom v takšnem primeru povsem zapre za obiskovalce. Ukrep za svojce in oskrbovance ni prijeten, a starejše ljudi moramo zavarovati. Nikakor ne smemo dovoliti vnovičnega izbruha koronavirusa v domu,« je danes za Delo povedal, metliški župan.»Trenutno smo v fazi, ko upamo, da gremo proti vrhu tega drugega vrha, da se bo v naslednjih dnevih število stabiliziralo in da bomo potem počasi drseli navzdol, če ne bo prišlo kaj vmes,« je za TV Slovenija včeraj izjavil, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Krek je med drugim povedal, da je našo državo že zajel drugi val okužb in da so v Hrastniku odkrili pet ljudi, ki so se okužili na zabavi. V petek so na covid-19 testirali 1159 oseb in odkrili 34 pozitivnih. Včeraj se je epidemiološka slika zgolj na videz izboljšala, saj so opravili manj testiranj, le 560, in odkrili 14 okuženih.V bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi 16 bolnikov, nobeden od njih ni na oddelku za intenzivno terapijo. Smrtnih žrtev ni bilo, prav tako pa ni bil nihče odpuščen iz bolnišnične obravnave odpuščen. Okužbo z novim koronavirusom so predvčerajšnjim ugotovili v desetih slovenskih občinah. V Murski Soboti in Kranju so potrdili po tri okužbe, medtem ko so po en primer obravnavali v občinah Ljubljana, Vipava, Ajdovščina, Puconci, Cerklje na Gorenjskem, Šentjernej, Radenci in Velika Polana. V občinah Radenci in Velika Polana so okužbo zabeležili prvič. Najmanj eno okužbo so tako doslej potrdili že v 164 od skupno 212 občin.Doslej so v Sloveniji sicer skupno našteli 1841 okužb, število smrtnih žrtev ostaja pri 111. Po podatkih Sledilnika covid-19 je trenutno 261 aktivnih primerov okužbe. Včeraj so po en nov primer potrdili pri zaposlenem v domu za starejše občanov v Hrastniku in pri oskrbovancu doma Pristan v Vipavi. Tri nove primere so včeraj odkrili pri otrocih, najstarejši je bil star štiri leta.