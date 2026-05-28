Iz stranke Resnica izstopilo nekaj članov, tudi občinski svetnik

Stranka Resnica je po tem, ko je podprla mandatarja za sestavo nove vlade Janeza Janšo, očitno razočarala kar nekaj svojih članov. Po neuradnih informacijah, ki krožijo po terenu, so nekateri, zdaj menda že bivši člani razočarani tudi nad delovanjem znotraj same stranke, v kateri vse niti v rokah drži njen predsednik Zoran Stevanović.

Idrijski občinski svetnik Simon Permozer, ki je bil leta 2022 izvoljen v občinski svet na listi Državljanskega gibanja Resnica, je na družbenem omrežju facebook zapisal, da je sprejel odločitev o izstopu iz stranke. Do lokalnih volitev novembra bo deloval kot neodvisni svetnik.

Občanke in občane je obvestil, da je »žal prišel trenutek, ko je razkorak med vrednotami, zaradi katerih je vstopil v to zgodbo, in načinom delovanja stranke postal prevelik«. Dodal je, da ne želi izdati svojih načel in da je kljub vsemu vesel, da je v teh letih, ko je sodeloval s stranko, spoznal veliko dobrih ljudi, s katerimi so delili iskrene namene, ideje in željo po spremembah.

Permozer bo mandat v občinskem svetu pripeljal do konca, je zatrdil, saj da to dolguje volivcem, ki so mu zaupali svoj glas.

»Idrija ima še veliko stvari, ki jih je potrebno premakniti na bolje, zato se moje delo tukaj ne končuje. Nasprotno – v prihodnjih mesecih se bom skupaj s somišljeniki lotil novega projekta na lokalni ravni in do jeseni bomo poskušali sestaviti novo zgodbo za prihodnje lokalne volitve,« je zapisal in s tem namignil, da bo šel na jesenske lokalne volitve z drugo listo, če mu bo uspelo dobiti dovolj podpisov in sestaviti listo.

V svojem zapisu na družbenem omrežju je poudaril še, da v politiki obstajajo ljudje, ki zaradi lastne koristi izgubijo pogum in izdajo svoja načela. Dodatno svoje odločitve ni želel komentirati, ker si ne želi prati umazanega perila v javnosti.

Leta 2022 je lista Državljanskega gibanja Resnica v občini Idrija prejela 230 glasov, od tega 141 v volilni enoti 1, v kateri je kandidiral Permozer.

Po neuradnih informacijah Permozerjev izstop iz stranke na Idrijskem ni edini primer, pač pa jih je bilo domnevno več.

Na stranko Resnica smo naslovili novinarska vprašanja o tem, koliko izstopov so doživeli v zadnjem mesecu dni in katere razloge so nekdanji člani navajali za svojo odločitev ter kako sami komentirajo izstope. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.