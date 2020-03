FOTO:Iz vrha svetovnega borzništva v telovadnico

Ko je danes 41-letni Toni Jukič po končani srednji šoli sedel za volanom očetovega bagra v kamniškem rudniku kalcita in v izmenah premetaval pesek, je bil njegov karierni načrt nepopisan list papirja.Na maturi je zbral premalo točk, da bi se redno vpisal na ekonomsko fakulteto, ki je sicer bila, kot pravi, bolj impulzivna izbira. Oče mu je dal na izbiro troje: poišči si službi, pojdi v vojsko ali pa delaj »pri meni«. Izbral je dobesedno najbližjo možnost. Računajoč, da bo nekaj zaslužil in se na ekonomijo vpisal izredno. A za to je potreboval očetovo pomoč.Oče Marko, Dalmatinec iz bližine Sinja, pooseblja zgodbo o trdem ...