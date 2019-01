Izberi zdrav in aktiven življenjski slog. Izberi bio!

Foto: Spar Slovenija

trajna,

namenjena večkratni uporabi in

in pralna.

Poznate znak okoljske marjetice?

Svojo okoljsko ozaveščenost lahko izkazujete tudi tako, da izberete do okolja prijazna čistila. Sparova linija čistil Svojo okoljsko ozaveščenost lahko izkazujete tudi tako, da izberete do okolja prijazna čistila. Sparova linija čistil Splendid Nature se ponaša z znakom okoljske marjetice , ki ga podeljuje Evropska unija. Znak zagotavlja, da imajo ti izdelki v primerjavi z istovrstnimi manjše negativne vplive na okolje.

Se sprašujete, kaj pomenijo oznake(biološko),(ekološko) inna različnih? Dejstvo je, da vse pomenijo isto.Ti izdelki(arom, konzervansov, barvil) in gensko spremenjenih organizmov, pridelani pa so po(brez uporabe umetnih gnojil in sintetičnih pesticidov). Poleg tega sood polja do police. Njihovo ekološko poreklo jamči, ki ga najdemo na vseh bio izdelkih.Biološki izdelki so obenem torej tudi ekološki, saj ohranjajo čisto okolje in skrbijo za ustrezno, ne čezmerno izrabo naravnih virov. Sparu se zavedajo, da vse več kupcev želi poskrbeti zase in za okolje. Zato ponujajov, katerih večina je na voljo tudi. Želiteinza vsakdanjo uporabo v gospodinjstvu? Vabljeni vV Sparu se zavedajo problematike obremenjevanja okolja, ekološka odgovornost pa je pomemben del njihovega poslovanja. Zato so pripravili prav posebno novost.Končno jo tu! Vrečka, ki bo razveselila vse, ki ste naklonjeni trajnostnemu ravnanju in razmišljate ekologično. Nova mrežasta vrečka Spar je izdelanain je:Že imate svojo novo obvezno sopotnico pri vsakodnevnih nakupih? Kupite jo v Sparu!