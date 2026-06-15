Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Delo nam ne prinaša samo rednega dohodka in občutka varnosti, ampak močno zaznamuje naš vsakdan. Pri delu preživimo velik del dneva, pogosto tudi več časa kot z najbližjimi, zato šteje, da izberemo pot, ki nas zanima, spodbuja in nam daje občutek, da delamo nekaj koristnega.

Možnosti je veliko in vsak lahko najde delo, ki ustreza njegovemu značaju, sposobnostim in pričakovanjem. Nekdo se najbolje znajde v mirnejšem pisarniškem okolju, drugega pritegnejo razgibani dnevi, delo z ljudmi, odgovornost in situacije, v katerih štejeta zbranost in hitra presoja. Za takšne posameznike je poklic pravosodnega policista lahko dobra karierna priložnost.

Služba, v kateri noben dan ni enak prejšnjemu

Pri razmišljanju o karierni poti je pomembno poiskati več kot samo delovno mesto. Šteje okolje, v katerem lahko posameznik razvija svoje sposobnosti, dela v ekipi, prevzema odgovornost in ve, da ima njegova vloga jasen pomen. Poklic pravosodnega policista oziroma pravosodne policistke združuje prav to: dinamično delo, dolgoročno varnost zaposlitve, možnost izbire lokacije dela ter priložnost za osebni in karierni razvoj.

FOTO: Urban Petranovič

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, ki deluje v okviru Ministrstva za pravosodje, pravosodne policiste in policistke zaposluje v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu po vsej Sloveniji. Kandidat lahko glede na objavljena prosta delovna mesta izbere kraj, ki mu najbolj ustreza.

Varovanje reda, varnosti in človekovega dostojanstva

Pravosodni policist skrbi za varnost, red in disciplino v zaporih, pri delu z zaprtimi osebami ter na zunanjih deloviščih. Njegovo delo vključuje nadzor nad vsakdanjim življenjem zaprtih oseb, varovanje varovanih območij, sodelovanje pri rehabilitacijskih programih in preprečevanje konfliktnih situacij. Gre za delo, pri katerem štejejo zbranost, odgovornost, dobra presoja in sposobnost mirnega odzivanja tudi v zahtevnejših okoliščinah.

Pomemben del poklica je tudi spoštovanje človekovega dostojanstva. Pravosodni policisti in policistke skrbijo, da življenje in delo zaprtih oseb potekata v skladu z zakonom, hkrati pa pri svojem delu upoštevajo temeljne človekove pravice. S tem ne skrbijo samo za varnost zaposlenih in zaprtih oseb, temveč prispevajo tudi k varnosti širše družbe.

Zakaj je poklic pravosodnega policista dobra izbira

Delo pravosodnega policista je razgibano in odgovorno, saj vsak dan prinaša različne naloge, ljudi in situacije. Pri delu štejejo dobra presoja, miren odziv in sodelovanje v profesionalni ekipi.

Poklic omogoča tudi stalno strokovno rast. Zaposleni v sistemu URSIKS svoje znanje nadgrajujejo z izobraževanji, seminarji, treningi in specialnimi usposabljanji, hkrati pa lahko napredujejo na višja operativna in vodstvena delovna mesta. Karierno pot lahko razvijajo tudi na področjih obvladovanja varnostnih tveganj, kriznega vodenja, usposabljanja sodelavcev ter v strokovnih in mednarodnih projektih.

FOTO: Ministrstvo za pravosodje

Pomembna prednost poklica je dodatna varnost za prihodnost, saj so pravosodni policisti in policistke kot pooblaščene uradne osebe vključeni v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. Njihovo delo ima tudi jasen družbeni pomen: prispevajo k varnejšemu delovanju zaporskega sistema, urejenemu vsakdanu v zavodih in postopnemu vračanju zaprtih oseb v družbo.

Če iščeš varno, dinamično in družbeno pomembno delo, je poklic pravosodnega policista prava izbira. Pridruži se, prispevaj k ustvarjanju pravičnejše in varnejše družbe.

Zaposlitev za nedoločen čas že na začetku kariere

Ena največjih prednosti tega poklica je stabilnost. Kandidat oziroma kandidatka, ki uspešno opravi izbirni postopek, pogodbo o zaposlitvi sklene za nedoločen čas že pred začetkom usposabljanja. To pomeni, da v poklic vstopi z rednim plačilom, jasno karierno potjo in občutkom varnosti, ki je pri prvih kariernih odločitvah še posebej pomemben.

URSIKS zaposlenim ponuja stabilno in profesionalno delovno okolje, redno plačilo, možnost izobraževanja in usposabljanja ter izbiro lokacije zaposlitve glede na razpoložljiva prosta delovna mesta. Uprava deluje na 15 lokacijah po Sloveniji, zato poklic odpira priložnosti kandidatom iz različnih regij.

FOTO: Urban Petranovič

Kako postaneš pravosodni policist

Za prijavo mora kandidat izpolnjevati formalne pogoje. Potrebuje najmanj V. stopnjo izobrazbe, torej srednje tehniško, drugo strokovno ali splošno izobraževanje, slovensko državljanstvo, znanje slovenskega jezika, najmanj šest mesecev delovnih izkušenj, vozniški izpit B-kategorije in ustrezno psihofizično sposobnost. Kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.

Če kandidat izpolnjuje pogoje, ga URSIKS povabi v izbirni postopek. Ta vključuje razgovor, psihološko testiranje, zdravniški pregled in preverjanje verodostojnosti predloženih dokumentov. Po uspešno končanem postopku sledi zaposlitev za nedoločen čas in nato usposabljanje, ki praviloma traja devet mesecev.

FOTO: Ministrstvo za pravosodje

Teoretični del usposabljanja vključuje predpise o izvrševanju kazenskih sankcij, osnove kriminologije, kriminalistike, penologije, varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in nudenja prve pomoči. Kandidati se usposobijo tudi za uporabo tehničnih sredstev varovanja, informatiko, komunikacijo, obvladovanje oseb in uporabo strelnega orožja. Poseben poudarek je namenjen razumevanju človekove osebnosti, etiki in komunikacijskim veščinam.

Praktični del poteka neposredno v zavodih za prestajanje kazni zapora, kjer kandidati pod vodstvom izkušenih mentorjev spoznajo vsakdanje izzive poklica, utrdijo teoretično znanje ter pridobijo izkušnje pri varovanju in delu z zaprtimi osebami. V drugem programskem sklopu usposabljanja, ki se bo v letu 2026 začel izvajati v novogradnji ljubljanskega zapora v Dobrunjah, sta za udeležence zagotovljena tudi brezplačno bivanje in prehrana. Ob koncu usposabljanja kandidat opravi zaključni izpit, ki zajema teoretični in praktični del.

Priložnost za kariero po vsej Sloveniji

URSIKS prosta delovna mesta redno objavlja na svojih spletnih straneh in na portalu GOV.SI. Trenutno so objavljeni razpisi za več delovnih mest v zavodih po Sloveniji, zato lahko kandidati spremljajo možnosti zaposlitve v kraju, ki jim najbolj ustreza.

Uprava poklic pravosodnega policista predstavlja tudi na informativnih, zaposlitvenih in kariernih dogodkih, kjer lahko mladi poklic spoznajo neposredno, se pogovorijo z zaposlenimi in dobijo boljši občutek za delo v zaporskem sistemu.

Če iščeš varno, dinamično in družbeno pomembno delo, pri katerem lahko razvijaš svoje znanje, gradiš kariero in vsak dan prispevaš k urejenemu in varnejšemu okolju, je poklic pravosodnega policista priložnost, o kateri je vredno resno razmisliti.

FOTO: Ministrstvo za pravosodje

Kam se lahko prijavim?

URSIKS na svoji spletni strani redno objavlja razpise, trenutno so odprti razpisi za več delovnih mest v vseh zavodih. Razpise lahko najdeš na spletni strani www.uiks.gov.si ali www.gov.si/pravosodnipolicist, uprava pa skupaj z zavodi organizira tudi informativne dogodke in predstavlja poklic na zaposlitvenih in kariernih dogodkih ter drugih prireditvah.

Varno, odločno, pravično!

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