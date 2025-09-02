Izbire ni, več moramo vlagati v orožje

V nadaljevanju preberite:

Slovenija bo že zdavnaj sprejeto zavezo, da bo za obrambo namenila dva odstotka svojega bruto domačega proizvoda, do konca leta vendarle dosegla. Zavlačevanje z izpolnitvijo lastne zaveze ni pripomoglo k verodostojnosti med zaveznicami v Natu – še preden smo dosegli prejšnji cilj, se je tarča že premaknila na pet odstotkov BDP. O smislu in razdelitvi tega novega bremena ter o varnosti v regiji smo se med Blejskim strateškim forumom pogovarjali z Radmilo Šekerinsko, namestnico generalnega sekretarja Nata.