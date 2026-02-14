Izboljšanje učinkovitosti ob hkratni varnosti pacientov

Udeleženci strateškega posveta, ki so ga soorganizirali Državni svet RS, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) in Gospodarska zbornica Slovenije, so poudarili, da prihodnost slovenskega zdravstva temelji na učinkovitem upravljanju, odgovorni porabi javnih sredstev, digitalizaciji, vlaganju v kadre ter krepitvi preventive. Ključni izzivi sistema ostajajo dostopnost do osebnega zdravnika, skrajševanje čakalnih dob, pomanjkanje kadra, absentizem in potreba po podatkovno podprtem odločanju ter sodobnih modelih vodenja.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je izpostavila pozitivne kazalnike zdravja prebivalstva, napredek pri presejalnih programih, digitalizaciji in investicijah, ob tem pa poudarila, da mora biti v središču sistema pacient. Predstavniki ZZZS in stroke so opozorili, da morata financiranje in vrednotenje zdravstvenih tehnologij temeljiti na merljivih rezultatih, učinkovitosti ter jasnih ekonomskih podlagah za dolgoročno vzdržnost sistema.