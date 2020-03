Izbor lokacije za karanteno odvisen od potreb in kapacitet 

Preberite tudi:

Na Civilni zaščiti (CZ) imajo za potrebe karantene nabor primernih lokacij. Kam bodo namestili ljudi, pa je odvisno od kapacitet lokacije in števila ljudi, ki potrebujejo karanteno, je povedal poveljnikŠe pred namestitvijo se o tem dogovorijo s predstavniki lokalne skupnosti in poveljniki občinskih CZ.Katere lokacije imajo na voljo, ne razkriva, pravi pa, da gre za lokacije, ki so jih že pred tednom dni izbrali s pomočjo občin in ministrstev. Gre tako za zasebne prostore kot namestitve posameznih državnih organov ali lokalnih skupnostih. Nekatere lokacije ponudijo tudi zasebniki sami, pravi.Preden na določeno lokacijo namestijo ljudi, se o tem dogovorijo s predstavniki lokalne skupnosti in poveljnikom občinske CZ, kar pa ni bilo narejeno ob petkovi namestiti skupine Slovencev v karanteno v Hotel Paka v Velenju . »To je bila prva taka, na žalost padalska akcija, o kateri na CZ nismo bili obveščeni. Zdaj smo z ministrstvom za notranje zadeve, ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje dogovorjeni, da se to izve prej in da se pred tem pripravi vse potrebno,« je dejal.Koliko tovrstnih namestitev bodo potrebovali v prihodnje, Šestan ne ve, upa pa, da se bo to prej ali slej končalo. »Ne vem namreč, koliko ljudi je še zunaj. Je pa treba tudi vedeti, da vsi ne potrebujejo karantene. Odvisno je od tega, s katerega območja se vračajo,« dodaja.