Izbrali idejno rešitev za nekdanjo obalno cesto med Koprom in Izolo

Na javnem arhitekturnem natečaju za ureditev priobalnega pasu, ki sta ga razpisali Občina Izola in Mestna občina Koper v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, je bila izbrana idejna rešitev ljubljanskega biroja Landstudio 015.

Po mnenju ocenjevalne komisije je najboljša rešitev grajena enovito, tako da je na skrajnih koncih povezana z enim in drugim mestom. V osrednjem delu pa ustvarja umirjen prostor s predstavitvijo naravne in kulturne dediščine. Ti se prepletajo s plažo, gostinskim programom in razglednimi točkami. Vzdolž promenade se v pasovih izmenjujejo morje, pešpot in zeleni pas – z uvedeno dodatno linijo drevoreda –, tekaška proga, kolesarska steza in obstoječi drevored pinij.

Prikaz nove ureditve nekdanje obalne ceste med Koprom in Izolo, ki so jo pred leti zaprli za avtomobile. Vir: Landstudio 015

Cilj natečaja je bil pridobiti najboljšo rešitev za celovito ureditev obalne promenade z dodatnimi vsebinami. Nekdanja obalna cesta bo povezala urbani območji Izole in Kopra, izboljšala bo kakovost bivalnega okolja, omogočala trajnostno mobilnost ter ohranjanje narave, kulture in varovanje okolja, so poudarili v sporočilu za javnost.

Ocenjevalno komisijo je sestavljalo sedem članov, predstavnikov obeh občin ter arhitekturne zbornice. V komisiji so bili v sodelovanju z izvedenci zastopani strokovnjaki s področja arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva, varovanja kulturne dediščine, varstva narave, maritimnih gradbenih konstrukcij ter investicij. Ocenjevali so deset elaboratov in med njimi izbrali šest predlogov, ki so bili po njihovem mnenju najboljši, ter jim podelili tri nagrade in tri priznanja. Avtorji, ki stojijo za zmagovalno rešitvijo, so Ana Tepina, Jana Kozamernik, Maja Vodlan, Saša Kolman, Zala Dimc, Mark Koritnik in Martina Tepina.