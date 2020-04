Izbrali idejno zasnovo bazenskega kompleksa v Češči vasi

»Rešitev je med vsemi edinstvena in izstopa predvsem zaradi svojevrstne umestitve in odnosa do okolice. Ocenjevalno komisijo je posebej prepričala s celovitim odgovorom na problematiko okoliškega konteksta, do katerega vzpostavi jasno izražen odnos v konceptualnem, urbanističnem in arhitekturnem smislu,« meni komisija pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije.



Izbrana idejna rešitev. Arhiv MO NM

V mestni občini Novo mesto predvidevajo, da bo bazenski kompleks v kombinaciji z velodromom v prihodnosti opredeljen kot olimpijski športni center, ki bo nudil optimalne pogoje za vadbo v olimpijskih panogah - kolesarstvu, atletiki in plavanju - oziroma za pripravo na tekmovanja na najvišjem nivoju v absolutni kategoriji



Novo mesto – Na arhitekturnem natečaju za bazenski kompleks v okviru športno-rekreacijskega centra v Češči vasi sta prvo nagrado osvojila avtorjains sodelavci iz projektnega biroja Enota. »Rešitev je med vsemi edinstvena in izstopa predvsem zaradi svojevrstne umestitve in odnosa do okolice. Ocenjevalno komisijo je posebej prepričala s celovitim odgovorom na problematiko okoliškega konteksta, do katerega vzpostavi jasno izražen odnos v konceptualnem, urbanističnem in arhitekturnem smislu,«je zapisala komisija pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije.Natečaj je potekal v dveh stopnjah, podobno kot so izbirali projekt za prenovo novomeškega mestnega jedra. Ocenjevalna komisija je na prvi stopnji izbrala šest najboljših rešitev, ki so jih avtorji na drugi stopnji dopolnili.Komisija je poleg prve nagrade podelila še drugo, ki so jo prejeli avtorjiin, tretjo nagrado avtorjevinter tri enakovredna priznanja., župan mestne občine Novo mesto in član komisije je ob tem izboru idejne zasnove dejal: »Veseli me, da je z izborom arhitekturne rešitve storjen naslednji pomemben korak do prvega pokritega športno plavalnega kompleksa v naši občini, ki bo smiselno nadgradil Olimpijski center Novo mesto. S sodelavci si bomo prizadevali, da čim hitreje, po možnosti še letos, zagotovimo pogoje za objavo razpisa za izvajalca del.«Gradnja bazenskega kompleksa obsega je razdeljena na dve fazi. V prvi je predvidena gradnja dveh pokritih bazenov z osrednjim 25-metrskim plavalnim bazenom in manjšim ogrevalnim bazenom, ki bo namenjen začetnim plavalnim učnim programom.V zgradbi bo še fitnes dvorana za vadbe, garderobni prostori in manjši gostinski lokal s teraso. Na zunanjih površinah je predvidena ureditev dostopne ceste, parkirišča in večnamenske površine za šport in rekreacijo na prostem. Druga faza pa omogoča širitev bazenskega kompleksa z izgradnjo zunanjega 50-metrskega olimpijskega bazena.Na mestni občini Novo mesto načrtujejo do konca letošnjega leta izdelati projektno dokumentacijo, tako da bi se po izvedbi javnega naročila gradbena dela lahko začela prihodnje leto.