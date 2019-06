Izbrali prve izvajalce drugega tira čez Glinščico

Dolina Glinščice. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Ljubljana – Če ne bo pritožb, potem bi bili prvi objekti na progi drugega tira zgrajeni sredi leta 2021. Tako je predvideno v skladu z razpisnimi pogoji javnega naročila za gradnjo mostov čez Glinščico.Družba 2 TDK je namreč v postopku oddaje javnega naročila včeraj objavila vest, da so za gradnjo dveh mostov in galerije, ki prečkajo dolino Glinščice na trasi nove proge Divača–Koper, naročilo za delo oddali skupini ponudnikov Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel, ki so ponudili, da bodo izdelavo projektov za izvedbo in sama dela opravili za 7.962.693,59 evrov.Za ta znesek naj bi v 120 dneh izdelali PZI in če bi konec novembra bil PZI izdelan, bi potem v 15 mesecih zgradili mostova (v skupni dolžini 174 metrov) in galerijo, ki bodo povezovali izhod iz predora T1 in vhod v predor T2 čez Glinščico.Ponudba omenjene skupine ponudnikov je več kot pet milijonov cenejša od ostalih dveh. Ker je tudi sicer izpolnjevala vse razpisne pogoje, komisija ni imela dvomov o možni izbiri izvajalcev. Rok za morebitno pritožbo je 8 delovnih dni in odločitev sicer postane pravnomočna 4. julija.Kolektor CPG je za izvedbo ponudil 13,46 milijona, gradbeno podjetje Godina pa 14,35 milijona evrov. Ponudba Markomark Nivala je tudi bistveno cenejša od zneska, ki ga za ta objekt predvideva investicijski program. Markomark je sicer gradil most čez Savo v Kranju.