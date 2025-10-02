Izbrani izvajalec domnevno povezan z županjo, pogodba pod drobnogledom KPK

Storitve dolgotrajne oskrbe na domu bo izvajal zasebni zavod, ki je domnevno povezan z županjo Olgo Karba.

Ljutomerska županja Olga Karba pravi, da je bil razpis povsem transparenten in da se je lahko vsak prijavil nanj. FOTO: osebni arhiv

Potem ko so občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje 10. septembra podpisale koncesijsko pogodbo o izvajanju storitev dolgotrajne oskrbe z Zavodom za dolgotrajno oskrbo in pomoč na domu Prlekija, je pogodba zdaj pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Komisija jo po besedah Maše Jesenšek iz službe za odnose z javnostmi obravnava v tako imenovanem predhodnem preizkusu. »V preizkusu preverimo relevantna dejstva in okoliščine, na podlagi česar bomo lahko ugotovili, ali je v konkretnem primeru šlo za okoliščine nasprotja interesov. Več informacij v tej fazi postopka ...