Izbruh ciklosporiaze v ZDA: kakšno je tveganje za parazitske okužbe v Sloveniji?

V Združenih državah Amerike se še naprej širi izbruh ciklosporiaze, črevesne okužbe, ki jo povzroča zajedavec Cyclospora cayetanensis. Od začetka maja so potrdili ali še preiskujejo več kot 7400 primerov v 34 zveznih državah, največ v Michiganu in Ohiu, zdravstvene oblasti pa sumijo, da je vir okužbe listnata zelenjava.

Okužba povzroča dolgotrajno vodeno drisko, trebušne krče, slabost in utrujenost, približno vsak enajsti bolnik pa je potreboval bolnišnično zdravljenje. Preverili smo, ali so okužbe zaznali tudi v Sloveniji. Čeprav so jih, kot nam je sporočil NIJZ, v preteklosti in tudi letos nekaj zaznali, strahu za preplah ni. So pa pri nas pogoste druge črevesne okužbe.