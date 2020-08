Izdatki za vojsko: nepotrebni ali nujni za preživetje

Ljubljana – Pred sprejemanjem 780 milijonov težkega zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenski vojski v naslednjih šestih letih Levica predlaga razpis posvetovalnega referenduma. »Vemo, da politične stranke, predvsem koalicijske, predlog po večini sicer podpirajo, drugo pa je, kaj si o tem misli javnost,« izpostavlja koordinator Luka Mesec in dodaja, da bi o tako obsežni investiciji, ki je ključna za prihodnje smeri razvoja te družbe, moralo imeti besedo ljudstvo.



A to bi bilo mogoče le, če bi večina poslancev predlog Levice podprla, kajti s pomočjo podpisov volivcev posvetovalnega referenduma, ki ga je obrambni minister Matej Tonin označil za izjemno drago anketo, ni mogoče razpisati.



»Za stranko Levica verjetno noben argument ne bi bil dovolj dober, da bi podprli slovenske vojake in jim zagotovili ustrezno opremo, da bodo učinkovito služili. Imajo svojo agendo, ki Slovenijo namesto v prihodnost pelje 30 let v preteklost. Mi gledamo v prihodnost,« je v odgovor na pobudo čivknil še obrambni minister Tonin in v nadaljevanju pojasnil, da ob tem vidi tudi priložnost za razširitev razprave o Slovenski vojski: če kaj, je to referendum, ali Slovensko vojsko sploh želimo imeti. »Ta investicijska sredstva so potrebna, da Slovenska vojska sploh preživi, brez teh sredstev je ne bomo več imeli,« je še navedel Tonin in dodal, da Levica ljudi postavlja pred lažno dilemo investicij v obrambo ali zdravstvo, saj bo vlada investirala v obe področji.



Glede na to, da ima zakonodajni predlog, s katerim bi zagotovili sredstva za nakup oklepnih vozil za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine ter tudi letalo in dva helikopterja, poleg koalicijskih poslancev vsaj še podporo SNS, njegova potrditev sicer ne bi smela biti vprašljiva. Zato ni presenetljivo, da v Levici že zdaj v primeru, da bo zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenski vojski potrjen, dopuščajo tudi možnost sodelovanja pri zbiranju podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, ki ga lahko zahteva najmanj 40 tisoč volivcev. Ta je za razliko od posvetovalnega referenduma in ob zadostni udeležbi - proti se mora izreči najmanj petina vseh volilnih upravičencev v Sloveniji - zavezujoč.



Bo pa dodatne opozicijske glasove obrambni minister Matej Tonin potreboval še za sprejem zakona o obrambi - potrebna je vsaj dvotretjinska večina -, ki za vojake s specialističnimi znanji predvideva možnost podaljšanja pogodb o zaposlitvi tudi po 45. letu starosti in poenostavlja njihovo prezaposlitev v drug državni organ.