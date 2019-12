»Izgona se spomnim, kot bi bilo včeraj«

Odraščali ste v vasi Veliko Mraševo v sedanji občini Krško, na veliki kmetiji, kjer ste imeli 12 hektarov zemlje. Toda kruha ni bilo v izobilju?

Otroštvo pa vam je zaznamoval izgon leta 1941?

Naložili so vas na tovornjake…

Kako so vam ostali v spominu ti časi? Kako ste to doživljali?

Po koncu vojne ste se vrnili domov med zadnjimi v vasi?

Kako ste potovali domov?

Kaj pa vas je čakalo doma?

Kmalu pa ste ostali edina ženska na kmetiji?

Ste pri 15 letih znali kuhati?

Kaj je bilo z vašim šolanjem?

Iz tistega časa se spomnite tudi svojih najlepših čevljev?

V Ljubljano ste najprej šli za služkinjo?

Kdaj ste se poročili?

Se vam je zdelo pomembno, da hodite v službo in imate svoj denar?

Ste zadovoljni, ko pogledate svoje življenje?

»Psi so lajali, ženske in otroci smo jokali, in so nas odpeljali (v Nemčijo). Bil je živ obup.«

»Ni bilo lahko življenje. Bilo je veliko slabega, a tudi veliko lepega. In vendar smo bili takrat, če primerjam z danes, veliko bolj zadovoljni.«

87-letna Marija Milka Jovičič je v otroštvu doživela grozote izgona Slovencev z območja med Savo in Krko. Po vojni je kot edina ženska v družini – v resnici še najstnica - skrbela za očeta in tri brate. V Ljubljano je odšla za služkinjo in si potem s človekom, ki je bil dober mož in krasen oče, ustvarila družino. »Ni bilo lahko življenje. Bilo je veliko slabega, a tudi veliko lepega,« pravi odlična pripovedovalka.Kruh smo imeli, a je bila stara mama tako stroga… Se spomnim, da sem imela pet ali šest let in sem jo prosila – njo smo še vikali –, da naj mi da kruh, pa mi je rekla, da moram najprej narediti deset butaric, potem pa mi ga bo dala. Pa sem – bila sem tak suhcan otrok - stekla k mami na njivo in ji v solzah povedala, da sem lačna in kaj je rekla stara mama. Pa mi je dala svojo malico. Takrat tega nisem razumela tako, kot sedaj, da si je odtrgala od ust in mi dala svojo malico. In lahko si le predstavljam, kako ji je bilo težko živeti ob takšni tašči.Tistega dne se spomnim, kot bi bil včeraj. Imela sem devet let in sem začela hoditi v drugi razred. Bila je nedelja, mama je bila v cerkvi, ata pa doma, še v postelji. Na dvorišče je pripeljal kamion in z njega so poskakali štirje nemški vojaki, ki so imeli na ramah puške. Začeli so kričati »Raus! Raus!« Danes vem, kaj to pomeni, takrat pa nisem in sem zaradi groze samo jokala. Preden so nas z nekaj malega stvarmi, ki smo jih lahko odnesli s seboj, odgnali, je oče šel v hlev in odvezal konje in krave, pa prašiče je izpustil, tako da živina ne bi privezana v hlevih pocrkala. Psi so lajali, ženske in otroci smo jokali, in so nas odpeljali. Bil je živ obup.Pravijo, da je bila vas v dveh urah prazna. Pa ne samo vas, celo krško polje je bilo izseljeno.… in odpeljali v Rajhenburg, danes je to Brestanica, kjer je bil zbirni center. Bilo nas je ogromno in vsi smo spali na tleh, kjer je bila položena samo slama. Tam smo preživeli tri dni. Nihče ni mogel nikamor, ker so nas stražili vojaki. Čakali smo na transport za Nemčijo. Od tam so nas odpeljali v taborišče Dresden, potem v Planitz in Keiserslautern.Tam pa je vodja taborišča poklical očeta, češ, velika družina ste in imate veliko delovne sile, kam bi šli raje, v tovarno ali na kmetijo? Naš oče, zagrizen kmet, je seveda odgovoril, da bi šel raje na kmete. Pa so nas odpeljali v Deidesheim, k neki grofici, ki je imela šest graščin. Naši fantje so tam hodili s konji orat in so delali tako, kot bi delali na svoji zemlji.Tam sem hodila v šolo in ko se je vojna končala, sem znala nemško tako, kot znam danes slovensko. Bilo nas je osem otrok, a je eden umrl ob rojstvu, za drugim, mojim bratom, ki se je v Žužemberku učil za krojača, pa smo ob izgonu v Nemčijo za vedno izgubili vsako sled. Nikoli nismo izvedeli, kaj se je z njim zgodilo. V Nemčiji nam je mami umrla avgusta 1943, stara mama pa je umrla februarja 1945.Ja, šele septembra 1945. Ko so nas v Deidesheimu osvobodili Američani, so nas odpeljali v osvobodilni lager, kjer smo bili zelo različni narodi. Spomnim se Rusov, Poljakov, Slovencev, Ukrajincev, Špancev… a tam je bilo tako veselje! Amerikanci so vsaki družini vsak večer dali zalogo hrane za naslednji dan, da smo si sami kuhali. Spali smo na pogradih, ki so bili v vseh taboriščih in od takrat jih sovražim v dno duše. Ne morem videti, če ima kdo pograd! V Planitzi so me v pogradu hotele stenice požreti, toliko jih je bilo, in sem bila vsa spraskana.Amerikanci so uredili prevoz z vlakom. V Nemčijo so nas peljali v živinskih vagonih, nazaj pa smo šli v potniških vagonih. Potovanje je kar trajalo, oče je pravil, da tri tedne. Ljudje so nam kar skozi okna dajali hrano.Hiša je bila prazna, vse je bilo razbito, nikjer pohištva, nobene živine… Ata je šel na drugo stran Krke, ki je bila med vojno pod Italijo in od tam niso izselili ljudi, da je naprosil slamo, da smo jo dali na tla in smo tam spali. Celo zimo smo spali na slami. Pa tudi hrane nismo imeli, ker ni bilo kaj pobrati z njiv. Ljudje, ki so prišli prvi iz izgnanstva, so tudi z njiv pobrali vse, kar se je dalo, tako da za nas, ki smo prišli med zadnjimi, ni ostalo nič. Za nami se je v vas vrnila le še ena družina.Prvo zimo smo preživeli tako, da so bratje hodili na Gorjance nabirat kostanj, ki je bil prvo leto po vrnitvi naša hrana. Ni bilo vprašanje, kaj boš kuhal: sestra je dala kuhat kostanj in ko smo ga jedli. Vrnitev je bila za vse težka, še posebej za mojega očeta, ki je bil spet na začetku: brez živine, brez vsega, tudi brez žene… le nas, otroke, je imel. Moral si je izposoditi seme, da je lahko sejal. Šel je v sosednjo vas, preko Krke, in je dobil en mernik pšenice, ki tehta 25 kilogramov, naslednje leto pa je moral vrniti dva mernika. Saj takrat nisem razumela očeta, ker sem bila smrklja. A tako je začel: imel je eno prašičko in ko je skotila, je moral vrniti dva… Nisem razumela, a je bil ubogi: moški s toliko otroki, pa brez žene in brez mame.Leta 1946 se je v Trbovlje poročil moj najstarejši brat. Leto kasneje so starši njegove žene kupili novo pohištvo in so staro dali nam, tako da smo imeli vsaj kje spati in sedeti. Tako smo bili revni. Sestra, ki je leta 1944 v Nemčiji rodila hčerko, pa je takrat odšla v Ljubljano v službo. Hčerko, ki je takrat imela dve leti, je pustila na domačiji, tako da sem pri 15 letih začela gospodinjiti na kmetiji. Skrbela sem za dve leti staro punčko, tri starejše brate in očeta. Ostala sem edina ženska na kmetiji.Saj sem bila primorana. Ni bilo izbire. Če pa kaj nisem vedela sem vprašala starejšo gospo, očetovo teto.Ogromno se je delalo. Na srečo smo imeli vodnjak poleg hiše, tako da mi ni bilo treba od daleč nositi vode, pa še brat mi je kdaj pomagal.... Dela je bilo ogromno, res. Ko so šli ob treh ponoči na košnjo, sem morala vstati z njimi in v hlevu nahraniti živali, skidati štalo, nahraniti prašiče, skuhati zajtrk za kosce, pospraviti vse postelje… vse to sem naredila, preden sem nesla zajtrk koscem. Potem pa me je bilo sram, da sem že prepozna – bilo je pol sedmih -, ko sem šla čez vas, češ, kaj bodo pa ljudje rekli kdaj koscem nosim zajtrk.A to je bil zajtrk za kosce, ne pa zame, čeprav doma nisem imela čas jesti. Pa tudi ko sem ob običajnih dneh pripravila mizo in hrano, mi oče ni rekel, daj Milka, sedi z nami in jej. Ne; rekel je, da naj grem rede raztresati. In sem šla.Malo sem hodila v šolo za časa stare Jugoslavije, malo v Nemčiji, malo doma… in ko sem bila stara 15 let, sem končala s šolanjem in začela doma gospodinjiti. Doma sem bila do leta 1950, ko se je poročil moj drugi brat, ki je na kmetijo pripeljal ženo. Počakala sem leto dni, da se je privadila, potem pa sem pri 18 letih odšla v Ljubljano za služkinjo. Moja mama bi se obračala v grobu, ker smo pred vojno na kmetiji imeli tudi deklo in hlapca, po vojni pa sem sama šla za deklo.Ampak morala sem zaslužiti. Moj oče ni imel denarja in sem ga morala za vsako stvar prositi. Mi je sestra, ki je bila v Ljubljani, kupila blago in mi je šivilja naredila dve obleki. Ko pa sem očetu rekla, da bi morala po oblekici, a da moram plačati delo, pa mi je rekel, da nima, da mi ne more dati. Kaj pa naj bi? Danes vem, da res ni mogel. Potem mi je brat, ki se je zaposlil na Reki, poslal denar, da sem lahko šla k šivilji po obleki. Tekla sem k tej šivilji… in sem si s tem denarjem še ene čevlje popravila.Moji najlepši čevlji, tisti za posebne priložnosti, so bili platneni športni copati. Beli. To je bilo super nobel. Moj oče je bil sicer strahovito strog, a ob nedeljah popoldne mi je dal prosto. Ker sem imela tri starejše brate, je vedel, da me bodo čuvali, ko sem hodila na nedeljske popoldanske plese. Če me je kdo pohodil, sem moje najboljše čevlje drugi dan zdrgnila s sirkovo krtačo in ji namazala s kredo. Pa so bili vsako nedeljo kot novi.Prijateljica mi je preko tete uredila, da sem šla v Trnovo, k akademskemu slikarju in njegovi ženi, ki sta imela tudi velik vrt. Gospa je bila krasna ženska, ki mi v življenju ni rekla žal besede in me je imela neverjetno rada. Potem pa mi je enkrat, ko gospe ni bilo doma in je on nekaj popil, začel poljubljati roko… in sem se ga začela bati in se umikati pred njim. A tega gospe nisem mogla reči, ker sem jo imela preveč rada in bi jo prizadela. Pa sem šla raje stran, k sestri, ki je živela v skromni sobici, kjer sva potem skupaj živeli tri leta. Tam sem spoznala tudi moža, ki je bil iz Srbije in je bil vedno skrben in dober do mene.Zaposlila sem se v Planica Športu, kjer smo delali šotore za vojsko, pa gumirane plašče in drugo. Začela sem v sedlarni, potem pa v šivalnici, kjer sem kasneje tudi šivala.Leta 1954, leta 1958 pa sem rodila sina. Takrat je bilo tako, da si bil šest tednov pred porodom in šest tednov po porodu na porodniški. Sin je bil star šest tednov, ko sem šla že delat. Potem pa sem pustila službo in sem bila doma. Leta 1961 sem rodila še hčerko – vrtcev tako ali tako ni bilo toliko, kot danes -, potem pa sem leta 1969 šla spet v službo v Kolinsko. Tam sem delala 21 let, na koncu sem bila vodja stroja. Delali smo žvečilni.No, vmes sem bila en dan v službi v Angori. Ko sem tisti dan prišla domov, sem našla moža, ki je jokal, ker ga je doma pričakal sin, ki je v solzah dejal, da je lačen. In me je mož prosil, če bi lahko ostala doma, da nama otrok ne bo stradal. Je rekel, da bo naredil vse, če ostanem doma, da tudi če bom samo krompir kuhala, nič drugega, samo da otrok ne bo lačen. Oba sva jokala.Ma ne to! Z eno plačo je bilo težko živeti štiričlansko družino! Zato sem se potem zaposlila in leta 1990 šla v penzion. Osem let pa sem tudi vdova.Sem zadovoljna. Kaj pa naj drugega? Možnosti, da bi naredila šole, nisem imela, tako da sem ostala navadna delavka. Ni bilo lahko življenje. Bilo je veliko slabega, a tudi veliko lepega. A vendar smo bili takrat, če primerjam z danes, veliko bolj zadovoljni.