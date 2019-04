Izgredi po nogometni tekmi med Mariborom in Muro

Po tekmi 1. SNL med Mariborom in Muro je policija morala posredovati v lokalu v središču Murske Sobote, kjer naj bi se spopadli domači in mariborski navijači Black grongos in Viole. FOTO: Jože Pojbič

Včeraj ob 16. uri so v Murski Soboti odigrali prvenstveno nogometno tekmo ekipi NŠ Mura in NK Maribor , z rezultatom 2 : 2. Javno prireditev je policija ocenila kot dogodek srednjega tveganja in je bila varovana v skladu s sprejetim načrtom, so danes sporočili s PU Murska Sobota.Policisti so namreč v povezavi z varovanjem prireditve obravnavali tri kazniva dejanja poškodovanje tuje stvari, 34 kršiteljev je kršilo določila zakona o javnem redu in miru, in sicer zaradi neupoštevanja ukazov policistov in nedostojnega vedenja. Za 29 kršitev so bile izrečene globe, zoper pet mladoletnih kršiteljev pa bodo podali obdolžilni predlogi. Policisti so v policijskih postopkih uporabili dvanajst prisilnih sredstev in sicer petkrat sredstva za vezanje in vklepanje in sedemkrat telesno silo. V dveh primerih je bila zasežena neznana snov, sumijo na prepovedane droge. Po tekmi je morala policija med drugim posredovati v lokalu v središču Murske Sobote, kjer naj bi se spopadli domači in mariborski navijači Black grongos in Viole.Vse okoliščine množične kršitve policisti še preverjajo in bodo po vseh zbranih obvestilih izvedli ustrezne ukrepe. Ob tem policija opozarja, da je vsakršno nasilno ravnanje prepovedano. Nanj se bo policija tudi v prihodnje odzvala z vsemi zakonskimi pooblastili, so še sporočili s PU Murska Sobota.