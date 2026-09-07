Izgube v zdravstvu je treba temeljito analizirati

Izgube v bolnišnicah in na splošno v zdravstvu so dejstvo iz leta v leto, so večje ali manjše. Treba bi jih bilo temeljito analizirati, komentira izgube, ki jih je predstavil minister Tadej Ostrc, mag. Irena Žagar, zastopnica pacientovih pravic: »Država samo gasi požar, namenja dodatna sredstva za določene storitve in pokrivanje izgube, naslednje leto pa se ponovi enako.«

Pravnico in nekdanjo vrhovno sodnico Ireno Žagar, ki je predsednica društva Srebrna nit, od februarja lani pa tudi zastopnica pacientovih pravic na območni enoti NIJZ Ljubljana, skrbi tudi pogosto menjavanje direktorjev, še posebno v velikih javnih zdravstvenih zavodih, kar v njih še dodatno povzroči pretres: »Direktorji bi morali biti strokovnjaki s področja organizacije in vodenja, ne pa imenovani na podlagi političnih odločitev, včasih tudi brez zadostnih izkušenj.« Brez temeljite analize, kaj povzroča izgube, država samo gasi požar. V zdravstvu ni normativov, tudi standardi so ohlapni. Javni zavodi in koncesionarji so v neenakem položaju, javni morajo sprejeti vse paciente.