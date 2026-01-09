Izgubljeni med šolo in prihodnostjo: kdo ujame mlade, ki izpadejo iz sistema?

V Sloveniji narašča delež mladih odraslih brez končane srednje šole, kar povečuje njihovo tveganje za brezposelnost in socialno izključenost, trend pa je v nasprotju z večino držav OECD. Program PUM-O+ je namenjen mladim od 15. do 29. leta, ki so opustili šolanje ali jim grozi osip, ter jim z neformalnim, projektnim učenjem pomaga pri osebnostnem in kariernem razvoju.

Ključno vlogo v programu imajo usposobljeni mentorji, ki z individualnim pristopom mladim pomagajo ponovno najti motivacijo za izobraževanje ali zaposlitev. Kljub dokazani uspešnosti in mednarodnim priznanjem si izvajalci želijo trajnejšega, sistemskega financiranja programa iz državnega proračuna.