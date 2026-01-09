  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Izgubljeni med šolo in prihodnostjo: kdo ujame mlade, ki izpadejo iz sistema?

    Program PUM-O+ mlade, ki zapustijo šolanje, spodbuja k ozaveščanju, kako jim izobrazba in poklic v življenju lahko pomagata.
    Delež mladih brez končane srednje šole v Sloveniji narašča, program PUM-O+ pa dokazuje, da lahko s pravimi mentorji in podporo osipniki dobijo novo priložnost. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Delež mladih brez končane srednje šole v Sloveniji narašča, program PUM-O+ pa dokazuje, da lahko s pravimi mentorji in podporo osipniki dobijo novo priložnost. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Andreja Žibret
    9. 1. 2026 | 05:00
    8:23
    V Sloveniji narašča delež mladih odraslih brez končane srednje šole, kar povečuje njihovo tveganje za brezposelnost in socialno izključenost, trend pa je v nasprotju z večino držav OECD. Program PUM-O+ je namenjen mladim od 15. do 29. leta, ki so opustili šolanje ali jim grozi osip, ter jim z neformalnim, projektnim učenjem pomaga pri osebnostnem in kariernem razvoju.

    Ključno vlogo v programu imajo usposobljeni mentorji, ki z individualnim pristopom mladim pomagajo ponovno najti motivacijo za izobraževanje ali zaposlitev. Kljub dokazani uspešnosti in mednarodnim priznanjem si izvajalci želijo trajnejšega, sistemskega financiranja programa iz državnega proračuna.

