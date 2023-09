Izgubljeno v prometnih zastojih

V nadaljevanju preberite:

Evropski teden mobilnosti je pri nas in gotovo tudi drugje na stari celini minil bolj nemobilno. »Tako nemobilni, kot smo sedaj zaradi prometnih zastojev, še nismo bili, bolj bi bili že težko,« razmišlja Andrej Brglez, predsednik Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) in raziskovalec mobilnosti.

Toda dobro je, nadaljuje, da je Evropska unija oblikovala vzvod, s katerim želi opomniti družbo, da je to v današnjem razvitem svetu res vse večji problem in da bo jutri še večji, če ne bomo nič ukrenili.

Vsaka država po svoje išče rešitve, vsekakor pa ni dovolj le ozaveščanje in pričakovanje, da bodo ljudje povsem spremenili način življenja in razmišljanja. Država oziroma pristojne institucije so tiste, ki morajo poiskati in ponuditi ustrezne rešitve.

Ceste so na voljo dan in noč, mi jih samo preveč zgoščeno uporabljamo. In tu je treba iskati rešitve in učinkovite prijeme. Pandemija covida je na tem področju prinesla tudi nekaj pozitivnih učinkov, ki pa zdaj vse bolj bledijo. Delo od doma oziroma hibridni sistem (nekaj dni od doma, nekaj dni na delovnem mestu) gre vse bolj v pozabo.

»Tako zgoščenega pritiska na ceste v tako kratki časovni enoti med epidemijo ni bilo, kar je bil dober kazalnik, da se še kako da vplivati na mobilnost oziroma cestne zastoje. Težava je le, da je bilo tako razmišljanje kratkotrajno in da se iz te pozitivne prakse ni iskalo dolgoročnejših rešitev.«