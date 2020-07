FOTO:Vodstvo Desusa podprlo Pivčevo

Kmetijskega resorja ​ne misli zamenjati

Razmere v koalicijskem Desusu so naelektrene, če ne celo kaotične, smo pisali . Po nekaj burnih dneh in javnih kritikah v vrstah stranke na račun predsednice stranke in kmetijske ministriceje danes vodstvo stranke sklenilo, da predsednico podpre. To je v izjavi za javnost povedala sama.Pokrajinski odbor Ljubljana je sicer v torek sporočil, da je Pivčevi izrekel nezaupnico, predsednik sveta iz zdravstveni ministerpa je razmere v stranki v sredo označil za zelo resne.Spomnimo, Pivčeva je glede na neuradne napovedi o menjavah ministrstev napovedala, da ne misli zamenjati kmetijskega resorja za demografskega, ampak pričakuje, da bosta poleg zdravstvenega v rokah Desusa ostala oba.Glede napetosti v Desusu je predsednik njegovega sveta Tomaž Gantar na eni strani ocenil, da so brez dvoma v stranki razmere resne in jih morajo rešiti, da se te diskusije tako ali drugače zaključijo, na drugi pa je Pivčeva prepričana, da na niti enem pokrajinskem odboru ni slišala nasprotovanja njej kot predsednici ter da sta jo sredi maja izvršni odbor in svet stranke Desus podprla pri vodenju stranke v vrstah koalicije.Nad Pivčevo visi tudi afera Sript. Pisali smo, da je pod drobnogledom Nacionalnega preiskovalnega urada , ki pa ima pri preiskavi težave, saj je poročilo ministrstva za gospodarstvo o pravilnosti porabe proračunskega denarja začasno.