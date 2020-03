FOTO:Kacin: Solidarnost je v tej situaciji ključna 

V dopoldanskih urah so iz mariborskega UKC sporočili, da so doživeli vdor okuženega v belo območje, zaradi česar je krizni štab sprejel sklep o aktivaciji faze 5, ki bo začela v celoti veljati v ponedeljek; od takrat v mariborski bolnišnici ambulante, razen urgentnih, ne bodo več delovale. Poostreni so tudi drugi ukrepi. Do včeraj je bilo sicer v Sloveniji potrjenih 562 okužb z novim koronavirusom in šest smrtnih žrtev.Medtem se vračanje Slovencev, ki so zaradi pandemije novega koronavirusa obtičali v tujini, nadaljuje tudi danes. Zunanje ministrstvo pripravlja nove humanitarne polete.Andrej Šter, vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje in vladni govorec, veleposlanik Jelko Kacin, sta v tokratni izjavi pojasnila več informacij z zvezi z vračanjem Slovencev nazaj v domovino in nastanitve teh v hotelu Paka v Velenju.Šter je uvodoma pojasnil vračanje Slovencev iz Madrida. Povedal je, da se ti sprva niso želeli vrniti v Slovenijo, ker so bili v samem žarišču koronavirusa. »Šlo je za odgovorno gesto študentov, športnikov in poslovnežev, da njihov povratek lahko pomeni usodno gesto.« Res pa je, da so se razmere v Španiji drastično poslabšale, zato je naša ambasada v Madridu, ki je s Slovenci tam ves čas v stiku, še enkrat ponudila možnost vrnitve. Večina se je za to odločila. Vsi so tudi vedeli, da bodo po prihodu v Sloveniji šli v 14-dnevno karanteno.Glede razmer v hotelu Paka v Velenju pa je bivanje tam povsem ustrezno. »Postrežba je urejena glede na potrebe karantene, da ni kontakta, postreženo je pred vrati.« V Velenju so odzivi različni, a Šter je še enkrat pozval starše oziroma sorodnike, da naj se prepričajo, da je z njimi vse dobro.