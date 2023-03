Svetnikom Gibanja Svoboda v ljubljanski občini opomin

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je po seji izvršnega odbora Gibanja Svoboda povedal, da je Gibanje Svoboda znotraj stranke ustanovilo sekcijo seniorjev, ki bo vplivala na politike do upokojenk in upokojencev v Sloveniji. Danes so imenovali iniciativni odbor, ki ga vodi poslanec Bojan Čebela in ki bo pripravil vse potrebno za kongres. Ta bo predvidoma potekal v prvi polovici maja.

Golob je dejal, da ustanovitev sekcije ni povezana s pogovori s stranko Desus, saj da je tematika upokojencev prepomembna, da bi bila odvisna od dogovorov med strankami.

Imenovali bodo ljubljanski lokalni odbor

Obravnavali so glasovanje svetniške skupine Gibanja Svoboda v Mestni občini Ljubljana glede nagrade direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana Antoniji Poplas Susič. »Glasovanje je bilo v nasprotju z vrednotami, ki jih zagovarja Gibanje Svoboda, zato smo vsem izrekli opomin. To je prvi ukrep, predviden po našem statutu in pravilnikih,« je dejal in dodal, da bodo morali prevzeti odgovornost.

Pogovorili naj bi se tudi o tem, kako preprečiti, da se stvari ne bi ponavljale, še posebej, ko gre za kršenje vrednot, na katerih temelji Gibanje Svoboda. V kratkem bodo, tako Golob, imenovali tudi lokalni odbor v Ljubljani. Njegovo vodstvo bo skrbelo za to, da bodo »vrednote stranke tudi do mestnih svetnikov bolje komunicirane«.

Obravnavali so tudi delovanje v Mestni občini Maribor in ugotovili, da delovanje občinskih oblasti ne ustreza vrednotam Gibanja Svoboda. Od lokalnega odbora pričakujejo, da se najkasneje v torek jasno opredeli, kako bo sodelovalo z obstoječimi občinskimi oblastmi.

Pismo direktorjev v zdravstvu označil za otročje

Pisanje pisma, ki ga je podpisalo več kot sto direktorjev v zdravstvu in v katerem so zagrozili z odpovedmi, je predsednik vlade Robert Golob označil za otročje. »Seveda obstajajo anomalije, obstaja pa tudi dejstvo, da so na eni strani direktorji, ravnatelji tudi sodniki in tožilci drugače obravnavani kot zdravniki ali kdo drug. Ko smo poskušali odpraviti anomalije v sodstvu, ni nihče pokazal razumevanja za to, in verjamem, da sindikati tudi v primeru direktorjev ali ravnateljev ne bodo pokazali razumevanja za enostranske rešitve. Zato je grožnja z odstopom otročja. Bom ponovil: 2000 zdravnikov ima višjo plačo od mene, pa zato ne grozim, da bom s 1. aprilom odstopil,« je dejal Golob.

Iz načrta za okrevanja in odpornost 300 milijonov manj

Golob je spregovoril tudi o zapletih glede črpanja sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Kot je pojasnil, je Slovenija zaradi višje gospodarske rasti, kot je bila predvidena ob sprejetju, deležna manj sredstev kot ob potrditvi – gre za 300 milijonov evrov manj sredstev. »Vsak minister se bori za svoje investicije, a najti moramo razdelilnik, kako bomo to zmanjšali,« je dejal Golob.