Gantar: Absolutno nismo delali nobenih seznamov

Ljubljana – Domovi za starejše, ki so veljali za najhujša žarišča okužb s koronavirusom, so že aprila prejeli navodila, kako ravnati s starostniki v primeru izbruha covida-19. Enoten list paliativne oskrbe naj bi za vse oskrbovance izpolnila komisija, sestavljena iz kar največ zdravnikov iz domovom najbližjih zdravstvenih domov in regijskih bolnišnic.Po naših informacijah naj bi komisije sestavljali zdravnik internist, intenzivist, infektolog, zdravnik družinske medicine in glavna sestra ter zdravnik iz doma. Njihova naloga je bila, da se na obrazcih strokovno opredelijo do vprašanja, kateri oskrbovanci so primerni za paliativno oskrbo in zdravljenje v domovih in kateri so primerni za morebitno bolnišnično zdravljenje.Toda ugibanjem, da naj bi ti obrazci odločali med življenjem in smrtjo oskrbovancev, tudi po preklicu epidemije ni videti konca. Izjavo za javnost o zdravstveni oskrbi v domovih za starejše je ob 16. uri dal minister za zdravje»Zdravniška zbornica naj naredi nadzor, če meni, da je kaj narodbe. S tem nimnam težav. Komentiram lahko, kar je v tem obdobju delalo ministrstvo. S tem, kar smo naredili, sem zadovoljen. Niti ni bilo naše navodilo in absolutno nismo delali nobenih seznamov,« je povedal uvodoma.Pod vložni list, ki je bil prikazan na RTVS, bi se podpisal tudi sam, je dodal. Paliativa je po vsem svetu del medicine, pomeni dostojno poslavljanje od življenja. Tega lista nihče ni skrival, bil je javno objavljen, je zatrdil.»Naša pravila so bila jasna in nikogar v nobenem primeru niso pooblaščala, da bi kakršne koli sezname delal. Upam, da je na ta način delo potekalo.«Bo ministrstvo za zdravje uveljavilo nadzor v domovih? »Absolutno bi prosil, ker sem videl en formular, ki ga ni pripravilo ministrstvo in se mi ne zdi korekten. Potrebna bo ocena tega, kdo ga je pripravil,« je izjavil in dodal, da ima občutek, da je kdo to temo odprl s političnim motivom. Da politika zlorablja paliativo. »Seznamov ni,« je še enkrat zatrdil.Zadnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) kažejo, da je bilo v naših domovih za starejše 460 potrjenih primerov okužb, od teh 323 med oskrbovanci, da je bilo od vseh potrjenih primerov covida-19 v Sloveniji dobrih 170 oseb starejših od 85 let in da je bila tudi večina – kar 61 - od 108 umrlih starejših od 85 let.