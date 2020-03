FOTO:Ministrica za izobraževanje: Prvi teden izobraževanja na daljavo potekal bolje od pričakovanj

Preberite še: Koronavirus skozi besede strokovnjakov



Za računalnike in dostop do interneta bo poskrbljeno

INFOGRAFIKA: Delo

Potem ko je v današnji izjavi za medije minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec povedal več o ukrepih v času epidemije novega koronavirusa, kot je znižanje cen električne energije, je spregovorila še ministrica za izobraževanje, znanost in športMinistrica je uvodoma poudarila, da je prvi teden izobraževanja na daljavo potekal dobro, nad pričakovanji. Na spletnih platformah so se sprva pojavljale težave, a so bile kmalu odpravljene.Osnovnošolske otroke je ta teden izobraževalo preko 14.000 učiteljev (v proces izobraževanja na nadaljavo se je vključilo 380 od 455 osnovnih šol); 40.000 dijakov srednjih šol pa je izobraževalo 4000 profesoric. Najpogosteje so pri učenju uporabljali elektronsko pošto, spletne učilnice, spletne strani in družbena omrežja. V spletnih učilnicah, tako ministrica Kustec Lipicer, je bilo najbolj živahno ob jutranjih in večernih urah, naenkrat je bilo aktivnih tudi do 15.000 uporabnikov.Ministrica je med drugim pozdravila iniciativo maturantov, ki so se preko skypa povezali v skupino, kjer se pripravljajo na maturo. Poskrbljeno bo tudi za učence, ki nimajo računalnika oziroma dostopa do interneta – računalnike bodo zagotovile šole, prav tako bodo finančno pomagali zasebni donatorji.Roki za nacionalno preverjanje znanja (NPZ) in maturo ostajajo nespremenjeni, je še povedala ministrica in dodala, da bo rok za vpis v srednje šole, prvotno predviden 2. aprila, prestavljen. Že poslane prijavnice bodo sprejete in upoštevane, prav tako tiste, ki bodo še poslane. Preizkusi nadarjenosti, ki so pogoj za vpis v nekatere srednje šole, bodo izvedeni naknadno.