Nataša Pirc Musar: Zdržimo, bodimo skupaj

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je tudi danes na terenu spremljala stanje v državi in posledice hudih poplav, so sporočili iz njenega urada. Najprej je obiskala Policijsko akademijo Tacen, kjer se je srečala s tam nastanjenimi ljudmi, ki so morali zaradi posledic poplav zapustiti domove, zatem se je v prostorih PGD Kamnik srečala še s predstavniki gasilcev, Civilne zaščite in lokalne skupnosti.

Kasneje je obiskala tudi nekatere lokacije v občini Kamnik, ki jih je prizadela ujma.

»Sama ne pomnim takšnih grozljivih slik. To je še bolj grozno, ko vidiš v živo,« je poudarila predsednica, ki se je zahvalila vsem, ki pomagajo prizadetim v ujmi. Dodala je, da je osebno navezana na občino Kamnik, saj je tam rojena.

Pojasnila je, da prejema veliko klicev predsednikov drugih držav in da se oblikuje seznam potrebne opreme, za katero bodo zaprosili sosednje države. »Vse države so pripravljene pomagati,« je pojasnila.

V Slovenijo prihaja pomoč iz tujine Iz Poljske in Madžarske sta danes odpotovala kamiona, opremljena s hrano in humanitarno pomočjo, je sporočil Rdeči križ Slovenije. Caritas Avstrija je ponudila finančno pomoč, pomagali pa so tudi številni Slovenci, ki živijo v tujini, so pojasnili pri Slovenski karitas. V preteklih dneh je Rdeči križ Slovenije od hrvaških kolegov prejel tudi dva tovornjaka pitne vode, ki so ju že distribuirali po celotni Sloveniji. »Smo pa v dogovorih tudi z drugimi nacionalnimi društvi Rdečega križa in Rdečega polmeseca glede dostave potrebne pomoči,« so še dodali. Slovenska karitas poleg pomoči Caritas Avstrije v prihodnjem tednu pričakuje tudi pomoč drugih članic mreže Caritas Evropa. Finančno pomoč so doslej prispevali nekateri Slovenci, ki živijo v tujini. Slovenske skupnosti v tujini, med drugim tudi v Kanadi in na Finskem, pa so že začele z zbiranjem materialnih sredstev. V odzivu na katastrofalne poplave, ki so prizadele večji del države, so pomoč doslej ponudile tudi Hrvaška, Madžarska in Črna gora. STA

»Zelo me je prizadelo uničenje povsem novega poslopja gorske reševalne službe, ki ima na območju Kamnika svoj sedež. Več kot 700 posredovanj fantje oddelajo na leto, odneslo jim je popolnoma vse. Pogovorila sem se z njimi. Mislim, da je napočil čas, da razmislimo o tem, da bi gorska reševalna služba postala del javne službe, da bomo imeli nekaj profesionalnih gorskih reševalcev, tako kot imamo profesionalne gasilce,« je dejala in dodala, da se bo ob tej katastrofi pokazalo še marsikaj, kar bo potrebno urediti. »Zagotavljam vam, da država daje vse resurse,« je dodala.

»Zdržimo, bodimo skupaj. Ni stvari, ki je človeške roke ne bi mogle opraviti in popraviti skupaj z mehanizacijo. Zagotovo ne bo šlo čez noč, ampak Slovenija bo zmogla,« je povedala predsednica. »Nihče ne bo ostal sam, Slovenija bo pomagala, pomagali bomo ljudje,« je dodala.

»Popravljali so vsi pritoki Kamniške Bistrice. Razmere so katastrofalne. Šele zdaj se prebijamo do doline Bistričice,« je ob tem povedal kamniški župan Matej Slapar. »V teh dolinah so se poleg poplav sprožili tudi številni plazovi, ki so zasuli doline, reke so nato nanašale debla nižje. Tudi v Kamniku je škoda velika,« je dejal in dodal, da je prva ocena škode okoli 500 milijonov evrov, saj je uničene ogromno infrastrukture. »Odneslo je nekaj hiš. Zahvalil bi se vsem enotam na terenu, od četrtka do danes je na terenu preko 300 gasilcev iz naših društev.« Najbolj ogrožene hiše so evakuirali, so pa že uspeli večinoma zagotoviti oskrbo z vodo. »Čaka nas ogromno dela, a verjamem, da bomo lahko s pomočjo države to sanirali,« je dodal.