Izjava o aktualnem stanju in dogajanju v zvezi z boleznijo covid-19

V Sloveniji je bilo do včeraj potrjenih 526 primerov okužbe z novim koronavirusom in pet smrtnih primerov. Med njimi je bil zadnji primer oskrbovanec v domu starejših občanov v Šmarju pri Jelšah. Med okuženimi je tudi 73 zdravstvenih delavcev. V sredo zjutraj je bilo po besedah ministra za zdravjehospitaliziranih 72 bolnikov, od teh jih 14 zdravijo na intenzivni negi.Izjavo o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom dajejo državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, poveljnik civilne zaščite, vladni govorecter zdravnici, ki bosta spregovorili o uporabi zaščitnih mask in njihovi domači izdelavi.