Svojci naj oskrbovance v domovih za starejše vzamejo v domačo oskrbo

Velik problem v domovih za starejše.

Vojska na mejah?

Z upoštevanjem ukrepov, kot so socialna izolacija, redna dezinfekcija površin, ki se jih dotika več ljudi, uporaba mask, smo omilili širjenje koronavirusa , a številke okuženih še vedno rastejo.Državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostije spregovorila o stanju v domovih, kjer je veliko okuženih. Po njihovih podatkih je v domovih za starejše z novim koronavirusom okuženih 137 oskrbovancev in 30 zdravstvenih delavcev, največ okužb je sicer v domovih v Šmarju pri Jelšah in Metliki.»Naša prva skrb je, da so stanovalci v dobrih rokah in da jih zaščitimo,« je poudarila. Na ministrstvu se zavedajo, da so svojci v stiski, ko gledajo poročila, kako se okužbe širijo po domovih. Sprejeli so več ukrepov: zaposleni prihajajo posamezno, merijo jim telesno temperaturo, čevlje morajo razkužiti. Glede zaščitne opreme je pojasnila, da informacije domovi za starejše vseskozi sporočajo.Ribičeva je pozdravila poziv direktorja bolnišnice Golnik, da naj zdaj svoje najbližje svojci vzamejo v domačo oskrbo, če je le mogoče. S pozivom se strinjajo.Za zdaj še ni jasno, ali bodo starejše selili na različne lokacije, kot so hoteli in druge namestitvene kapacitete. O tem bo tekla beseda na današnjem sestanku, je pojasnila državna sekretarka. »Poskušali bomo najti optimalno rešitev.«»Popolnoma navadni hoteli v večini primerov niso primerni, ker ni negovalnih postelj, pokretnih stanovalcev v celotni Sloveniji je od 10 do 12 odstotkov. Te zdrave stanovalce bi se lahko preselilo,«​ je pojasnila.Vladni govorecje poudaril, da vse države ukrepe samo zaostrujejo. »Potrebno je biti maksimalno odločen, epidemijo premagati in rešiti čim prej,« je poudaril, da po ocenah OECD vsak teden krize izgubimo 0,5% BDP, kar za Slovenijo pomeni 33 milijonov evrov na dan.Poudaril je, da bi nadzor slovenske vojske na mejah sprostila preobremenjeno policijo, ki se mora še bolje osredotočiti na izvajanje zaščitnih ukrepov. Glede tega ukrepa je namreč veliko kritik.