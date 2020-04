V petek 1232 novih testov na koronavirus, ugotovljenih 28 novih okužb; pet novih smrti

Na preizkušnji je naša solidarnost

Letošnji velikonočni prazniki so drugačni, ker se svet sooča z epidemijo covida 19. Odpovedani so tradicionalni verski rituali, veljajo omejitve gibanja, vlada pa sprejema nove ukrepe, ki bodo ublažili posledice tega, da je svet ustavljen.Vladni govorecje na novinarski konferenci poudaril, da delo vlade tudi v tem času intenzivno poteka. »Na Brdu pri Kranju se pravkar seznanja s poročili vseh pet delovnih skupin, ki bodo služila za pripravo smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije. Prizadevamo si, da bo paket sprejet in uveljavljen še do konca meseca.«Po zadnjih podatkih, ki jih je objavila vlada, so med testiranimi v 24 urah 10. aprila zaznali 28 okuženih oseb, kar je manj kot dan prej, ko so zabeležili 36 okuženih oseb. Pet oseb je včeraj umrlo. Enajst ljudi pa so včeraj odpustili iz bolnišnice.Ljubljanski nadškof metropolit msgr.je v izjavi za javnost najprej izrekel sožalje vsem, ki so zaradi virusa izgubili svojce. »Pandemija koronavirusa je spremenila življenja več milijard ljudi na našem planetu. Zaprla je vrata naših domov, skrajšala je naše poti, zmanjšala je naše obveznosti. Najbrž bo zaznamovala tudi naše socialne in ekonomske razmere. Kdo je odgovoren za njeno omejevanje? Kdo jo lahko premaga? Vlada, razne službe, zdravstveni delavci … Vsi skupaj in vsak posebej smo dovolj močni, da epidemijo omejimo in na koncu tudi premagamo, če bo vsak izmed nas ravnal odgovorno in prispeval svoj delež,« je poudaril. »Na preizkušnji je naša solidarnost,« je dodal in znova pozval, da se odpovemo sebičnosti in ostanemo doma.»Iskreno vam povem, da me zaboli, ko slišim tega ali onega, da je bolezen nevarna samo za starejše in že sicer bolne ljudi. Neobčutljivo preračunljivi smo lahko samo toliko časa, dokler na gre za bližnje. Med bolnimi so lahko starši, stari starši,« je opomnil.»Pomislite na ljudi, ki so v tem času preobremenjeni; od zdravstvenih delavcev, politikov, nekaterih uradnikov, policistov, prodajalcev in toliko drugih. Vsi, prav vsi si želijo, da bi se kriza čim prej končala in bi lahko zadihali običajen delovni ritem. Zdržimo.«