Kacin: Nihče v vladi ni okužen

»Nihče v vladi ni okužen,« je poudaril Jelko Kacin. Pojasnil je, da se člani vlade držijo ukrepov, da zdaj zasedajo v večjih prostorih in da nosijo maske, ko je to potrebno. ​



Okužen je Anton Zakrajšek, direktor Zavoda za blagovne rezerve, ki je bil v preteklih dneh v stiku tudi z nekaterimi visokimi predstavniki države. Na zavodu so potrdili okužbe pri treh osebah.

Slovenci bodo nameščeni v karanteno

Na družbenih omrežjih kroži, da naj bi nekateri, nameščeni v karanteni v hotelu v Paki, kršili njena pravila in se sprehajali naokoli.



Kacin je poudaril, da tam velja popolna karantena. »Sobe osebe ne zapuščajo. Ali je prišlo do kršitve, ne vem. Policija je navzoča in bo ukrepala. Kazen za kršitev je 420 evrov.«

Kako je v domovih za starejše?



Vlada sprejema paket zakonov

»Virus ne izbira. Ne drži, da so ogroženi samo starejši. V bolnišnicah ležijo tudi mlajše osebe,« je poudaril vladni govorecin znova pozval k samoizolaciji in upoštevanju ukrepov, da bomo zajezili virus.V bolnišnicah je po njegovih besedah okoli 90 ljudi, 25 jih je na intenzivnih oddelkih, saj potrebujejo umetno predihavanje. V Slovenji je bilo v petek opravljenih 1387 testov na covid-19. Potrjenih je bilo 52 novih okužb, skupno je tako v Sloveniji potrjenih 684 pozitivnih oseb.Iz Skopja in Prištine že sredi dneva prihajata dve letali. Na njih ni več kot pet Slovencev, saj letali prihajata po svoje državljane. Slovenci bodo poslani v karanteno.Predviden je še en polet za državljane Španije, Avstrije, Madžarske in Slovenije. Kdaj pride to letalo, za zdaj ni znano.Nekatera krizna žarišča okužb so v domovih za starejše, še posebej veliko okuženih je bilo v domu za upokojence v Šmarju pri Jelšah in v Metliki.Državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostije poudarila, da s prepovedjo obiskov v domovih za starejše želijo ustaviti širjenje epidemije. Zdaj se lahko okužijo prek zaposlenih, je pojasnila. Poudarila je, da zaposleni še vedno zelo dobro skrbijo za stanovalce domov. »Še vedno jih vozijo ven, na sveži zrak, a skrbijo, da je med njimi dovolj velika razdalja, in da ne prihajajo v stik z zunanjimi osebami.«Starejše v domovih, ki so pokretni in dobrega zdravja, pa je pozvala, naj ne hodijo v banke, v trgovino in po opravkih, da se ne bi okužili.Ribičeva je ponovila, naj se vsi držijo znanih higienskih ukrepov. Glede pomoči na domu se zavedajo zaskrbljenosti izvajalcev. Socialne oskrbovalke bodo deležne nagrade v okviru megazakona. Podatka o okuženih med njimi nimajo.Na vprašanje, kaj je vlada na seji včeraj in danes že potrdila, je Ribičeva odgovorila: »Vlada gre od člena do člena, kaj je in kaj bo. Namen vlade pa je, da vse ranljive skupine prejmejo neko pomoč, da se na nobenega ne pozabi.«Vlada danes nadaljuje z usklajevanji predlogov ukrepov za pomoč prizadetim zaradi epidemije novega koronavirusa, združenih v mega zakonu, je poudaril Kacin in nadaljeval, da bo vlada delala tudi jutri, če bo treba. Predvidoma jutri bodo mega zakon tudi predstavili.Ministrski zbor naj bi v petek zvečer že potrdil dodatek za upokojence z najnižjimi dohodki in kmete, pa tudi predlog kriznega dodatka v višini 200 evrov za vse, ki v tem času delajo in so še posebej izpostavljeni.Danes bo vlada predvidoma odločala tudi o pomoči študentom. Minister za delonaj bi predlagal mesečno nadomestilo v višini med 200 in 300 evri.