Golob: Nedopustno je, da imamo plačne razrede, ki so pod minimalno plačo

Koalicija je na Brdu pri Kranju nadaljevala s obravnavo izhodišč za letos napovedanih vladnih reform. »Nadaljujemo z dvema točkama, najprej plačni sistem, ne bom ga več imenoval enotni, ker bo ta popolnoma drugačen, druga točka pa, kako narediti preboj na področju stanovanjske politike,« je ob prihodu na vrh koalicijskih strank izjavil premier Robert Golob.

Na dnevnem redu sta sicer bili tudi davčna in šolska reforma, a bodo vladna ekipa in koalicijski poslanci ti obravnavali na nadaljnjih zasedanjih. Prihodnji vrh, na katerem bodo začeli z davčno politiko, bo čez dva tedna, je napovedal Golob, ki danes tudi glede morebitnih odločitev o novem notranjem ministru ali ožanju kandidatov zanj ni želel govoriti. Več bo sodeč po njegovih besedah znano na redni seji 20. februarja.

Izjave Roberta Goloba, Tanje Fajon in Luke Mesca po vrhu koalicije si lahko ogledate v videu:

Kot je uvodoma povzel premier, so na vrhu obravnavali reformo javnega plačnega sistema in reformo stanovanjskega trga. Na podlagi obeh analiz so se dogovorili o prioritetah in tem, kakšna bo časovnica. »Vzorec delovanja je vedno enak, najprej analiza, potem prioritete in časovnica,« je poudaril Golob. Kot je dodal, je koalicija aktualen plačni sistem enotno ocenila kot sistem, ki že nekaj časa ni enoten. »Enotnega sistema v Sloveniji na področju javnih plač žal ni.«

Korakov pri reformi bo sodeč po njegovih besedah več. Prihodnji teden bodo najverjetneje stekli pogovori s socialnimi partnerji o sedanjih plačnih razmerjih, ti pa bodo izhodišče za ostale ukrepe znotraj reforme. Najprej bodo naslovili spodnji del lestvice, problem tistih plač, ki so pod minimalnimi. »Nedopustno je, da imamo plačne razrede, ki so pod minimalno plačo,« je izjavil Golob.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Med najnižjo in najvišjo plačo v javnem sektorju razmerje ena proti sedem

Na vrhu se je izoblikoval predlog, da bi med najnižjo in najvišjo plačo v javnem sektorju vzpostavili razmerje ena proti sedem, iskali pa bodo tudi skupno osnovo za usklajevanje plač, pokojnin in socialnih transferov. »Danes nimamo skupne osnove, vsaka ima svojo zakonsko podlago, zato prihaja do težav. Ta del usklajevanj je zelo pomemben, ker ne želimo vsako leto znova odpirati, ali je sistem še vedno enoten,« je poudaril.

Rešitve bodo iskali v več plačnih stebrih, s panožnimi dogovori. Z njimi bodo skušali doseči vsaj delno avtonomijo panog, kako naj posamezna panoga ureja plačna razmerja znotraj stebra. Kot je dodal premier, jim hkrati želijo predati tudi del odgovornosti za urejanje medsebojnih razmerij. Število panog in stebrov je bilo zaenkrat dano v razpravo, premier podrobnosti ni predstavil. Reforma bo morda potekala več let, da bo izvedena, je še napovedal.

»Naredili bomo vse, da sedanji sistem pajkove mreže – kjerkoli v tem sistemu spremenimo eno samo plačo, to sproži val drugih zahtev – v celoti in dokončno odpravimo,« je še poudaril premier. Tudi koordinator Levice Luka Mesec je izpostavil, da po novem ne bo več plač izpod minimalnih plač.

FOTO: Blaž Samec/Delo

3000 javnih stanovanj na leto

Golob je glede reforme stanovanjskega trga poudaril, da so v vladi enotni, da mora postati glavni nosilec tega javni sektor, v tem primeru javni stanovanjski skladi.

»Enotni smo bili, da moramo povečati priliv javnega denarja iz proračuna, hkrati pa začrtati tak okvir stanovanjske politike, ki bo omogočil, da se bodo v gradnjo vključili tudi državna zemljišča znotraj SDH, posamezne zadruge, eventualni investitorji in drugi,« je povedal in dodal, da je reforma namenjena temu, da se celoten stanovanjski fond poceni za vse skupine. »V to smo pripravljeni investirati javni denar.«

Cilj koalicije je do konca mandata vzpostaviti dolgoročno vzdržen sistem, ki bo omogočal gradnjo 3000 javnih stanovanj na leto. Iz proračuna naj bi se namenilo po približno 100 milijonov evrov letno. Javna neprofitna stanovanja bodo lahko gradili javni stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske organizacije, ki so lahko organizirane kot podjetja, stanovanjske zadruge, pa mogoče tudi še kdo drug, je bil konkreten Mesec.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Glede novega notranjega ministra nič novega

Predsednica SD Tanja Fajon je spomnila, da je njena stranka v vlado vstopila z ambicijo, da se lotijo tudi stanovanjske reforme. »Čakajo nas še nove reforme,« je dejala in ugotovila, da bo vse to od njih zahtevalo veliko odgovornosti in potrpežljivosti, potreben bo tudi nek nov družbeni dogovor.

Glede odločitev o novem notranjem ministru ali morebitnem ožanju kandidatov zanj Golob ni želel govoriti. Več bo znano na redni seji 20. februarja, je napovedal.