FOTO:Kacin: Pred nami je ključna faza

V Sloveniji so v torek opravili 1214 testov na novi koronavirus, od katerih jih je bilo 36 pozitivnih. Hospitaliziranih je bilo 111 bolnikov, med njimi 35 na intenzivni negi. Umrli so štirje bolniki s covidom-19, iz bolnišnice so jih odpustili pet, je objavila vlada.Skupno število okuženih se je povzpelo na 1091, skupno število umrlih na 40. Doslej so v Sloveniji opravili 30.669 testiranj na novi koronavirus. Iz bolnišnične oskrbe so skupaj doslej odpustili 120 ljudi.Na današnji dopoldanski novinarski konferenci glede aktualnga stanja v zvezi z epidemijo covid-19 s pričetkom ob 11. uri poleg uradnega govorca vladesodelujejo nadškof Katoliške cerkve, škof Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v RSv imenu Srbske pravoslavne cerkve v Sloveniji (SPC), mufti Islamske skupnosti v Sloveniji dr.in predsednik Judovske skupnosti za SlovenijoIzjavo prenašamo v živo:Podatki kažejo, da smo na dobri poti, je uvodoma povedal vladni govorec Kacin in menil, da je pred nami ključna faza, po velikonočnih praznikih pa bo jasnejša slika, kaj in kako naprej.Predstavniki verskih institucij v Sloveniji so se za požrtvovalno delo zahvalili vsem zdravstvenim in, denimo, trgovinskim delavcem ter prostovoljcem.Nadškof Stanislav Zore je izrekel sožalje svojcem umrlih okuženih in spomnil, da so v Katoliški cerkvi 12. marca sprejeli strožje ukrepe za zajezitev virusa, pri čemer so med drugim onemogočili udeležbo na verskih obredih in prekinili z izvajanjem verouka. Ukrepi so bili ustrezni, je ocenil nadškof, italijanski scenarij se pri nas ni zgodil. Kako obhajati velikonočne praznike v času epidemije, ko bodo cerkve ostale zaprte, je Škofovska konferenca zapisala v posebnih ukrepih. Nadškof Zore je vernike pozval, naj ostajajo doma in verske obrede spremljajo preko medijev.Svojcem žrtev je izrekel tudi škof Evangeličanske cerkve Leon Novak, ki je poudaril pomen upoštevanja vladnih ukrepov. Pozval je vernike, naj velikonočne praznike verniki preživijo doma.Peran Boškovič (SPC) je poudaril, da se smisel bolezni kaže v pripravljenosti žrtvovanja za drugega. Resnica o manku ljubezni, o ljudeh, ki niso upoštevali omejitve gibanja in niso zdržali doma, je menil Boškovič, je strašnješa od bolezni. Virus, je povedal, se zdi kot zadnje opozorilo naši civilizaciji.Po doslej znanih podatkih je bilo do torka v Sloveniji potrjenih 1056 okužb z virusom sars-cov-2, umrlo pa je 36 okuženih oseb. V ljutomerskem domu starejših občanov so sicer potrdili tri nove okužbe – dve med zaposlenimi in eno pri varovancu. Skupno je v domu okuženih 52 oseb, in sicer 45 varovancev in sedem zaposlenih, navaja STA.