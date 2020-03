Hojs: Policija si ne želi dodatnih pooblastil, ki bi kakorkoli posegala v človekove pravice

Ob poti v drugo občino policija svetuje, da ima posameznik pri sebi dokazilo o nujnosti poti

Ob poti v drugo občino policija svetuje, naj ima posameznik pri sebi dokazilo o nujnosti poti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Trgovci lahko za pomoč prosijo župana oziroma civilno zaščito

INFOGRAFIKA: Delo

Vladna ekipa je dopoldan nadaljevala s predstavitivjo mega protikoronskega paketa, ki je vreden tri milijarde evrov . Med drugim so dopoldan opozorili, da se stanje v svetu slabša in da vse države sprejemajo strožje ukrepe.V Sloveniji je sicer potrjenih 26 novih okužb z virusom sars-cov-2, skupno potrjenih okužb pa je 756. Do danes so opravili 21.349 testiranj. Število umrlih ostaja enajst.Izjavo o aktualnem dogajanju v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 sta dala minister za notranje zadevein, vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje.Vladni govorecje uvodoma pojasnil, da je Slovenija 13. najbolj prizadeta država v EU glede na število okuženih na prebivalca. Dodal je, da je bilo na Kitajskem pri soočanju z epidemijo ključno, da so bili ukrepi za omejevanje stikov strožji in dosledneje upoštevani. Ljudje so nosili maske. »Znanje ni popolno, ampak že sedaj vemo, kaj je dobro. A tega se ne zavedamo dovolj.« Zato so, kot je poudaril, potrebni dodatni ukrepi glede omejevanja gibanja.Minister za notranje zadeveje podal več pojasnil, kaj prinaša nov odlok, saj so se danes na telefonsko številko obrnili mnogi z mnogimi vprašanji. »Nič od tistega, kar je bilo že v prejšnjem odloku glede omejitve gibanja, nismo bistveno prepovedali. Še vedno lahko greste na svoje delovno mesto, v lekarno, bolnico, na odvzem krvi, ne glede na to, v katero občini živite in kje se to dogaja.« Posebnih dovoljenj zaenkrat niso predvideli, priporočajo pa vsem, da imajo tisti, ki se vozijo na delo, potrdilo delodajalca, kjer bo pisalo, da delo opravlja na neki lokaciji.Policisti nikogar ne kaznujejo, je dejal Hojs, ampak izključno želijo opozarjati na gibanje, ki ni nujno. »Še vedno lahko greste na pogreb, ampak splošne omejitve ostajajo: potrebno je upoštevati razdaljo«. Kar je drugače z včeraj sprejetim odlokom je, da ni več dovoljeno dostopati do parkov, rekreativnih površin zunaj svoje občine, da se v teh dneh ne gremo turizma in rekreativnega športa. Prav ta ukrep se nam zdi ključen in nujen, če se spomnimo, kaj se je dogajalo v soboto (ko so mnogi odšli na morje in na Bled).Notranji minister je pojasnil, da pa ti napotki ne veljajo, če določene storitve ne morete opraviti znotraj svoje občine, to opravite v najbližji naslednji občini, kjer je to mogoče. To med drugim velja tudi za nakupovanje oziroma odhod v trgovino. Ob tem je Hojs povedal, da so danes s strani trgovcev in drugih dobili več opozoril, da se ljudje novih ukrepov niso držali. S temi ukrepi, torej nošenjem zaščitne maske in rokavic, varujemo prodajalke, soobčane in druge.»Ponovno prosimo, da upoštevate navodila. Da imamo zaščitne maske, razkužila, rokavice. Trgovce pozivam, da smo v odloku predvideli možnost, da župan aktivira civilno zaščito. Zato za pomoč prosite župane, naj najdejo prostovoljce, ki bodo pomagali trgovcem in varnostnim službam.«