Izjava za pomoč samozaposlenim že v eDavkih, prva izplačila 25. aprila

Vlada bo medtem predvidoma pojasnila, katere ukrepe bo še sprostila v tem tednu. FOTO: Jure Eržen/Delo

Samozaposleni, ki jim bo država v trenutnih razmerah epidemije novega koronavirusa priskočila na pomoč z oprostitvijo plačila socialnih prispevkov in izplačilom mesečnega temeljnega dohodka, lahko pri Finančni upravi RS (Furs) že vložijo ustrezno izjavo. Prva izplačila pomoči je pričakovati 25. aprila. Za pomoč lahko zaprosijo tisti , ki so v marcu utrpeli vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v primerjavi s februarjem oz. v aprilu ali maju vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v primerjavi s februarjem. Če bodo njihovi prihodki v letošnjem prvem polletju za več kot petino večji kot pred letom dni in v letošnjem drugem polletju za več kot petino večji kot v enakem obdobju lani, bodo morali pomoč vrniti. Oživljanje se napoveduje tudi v predelovalni industriji . Danes bodo med drugim proizvodnjo znova zagnala podjetja Hisense Gorenje, Adria Mobil in Elan, medtem ko so se v Revozu odločili, da bo proizvodnja stala tudi še ta teden. Številna proizvodna podjetja so kljub omejevalnim ukrepom države za zajezitev širjenja koronavirusa ohranila delovanje proizvodnje. Ob živilskih in infrastrukturnih podjetjih ta teče med drugim v Leku, Krki, Siju, Tabu, Impolu, Uniorju, Cablexu, Domelu, Knauf Insulation. Slovenija je v pričakovanju začetka rahljanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Zdravstvene ustanove bodo danes znova začele izvajati nenujne ambulantne specialistične dejavnosti, nekatera podjetja pa bodo spet zagnala proizvodnjo. Vlada bo medtem predvidoma pojasnila, katere ukrepe bo še sprostila v tem tednu.Na ministrstvu za zdravje so se minuli teden odločili za postopno uvajanje zagotavljanja nenujnih oblik zdravljenja in s tem razbremenitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zagotovitev pretočnosti bolnikov iz primarne na sekundarno raven ter čim prejšnjo zagotovitev zdravstvene obravnave tudi drugim bolnikom. Poleg tega skušajo na ta način zmanjšati tudi učinek sprejetih ukrepov na podaljševanje čakalnih dob.