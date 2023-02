Izjave po sprejetih odločitvah na današnji seji vlade

Po današnji seji vlade sprejete odločitve predstavljajo minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, minister za finance Klemen Boštjančič, ministrica za kulturo Asta Vrečko, minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Vlada je danes obravnavala predloga zakonov o infrastrukturi za alternativna goriva in o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Predloga predstavljata enega od osrednjih zakonodajnih projektov ministrstva za okolje, podnebje in energijo v tem letu, pripomogla pa naj bi k pospešitvi zelenega prehoda.

Na dnevnem redu vladne seje je bil ob tem tudi predlog uredbe o pomoči energetsko intenzivnim podjetjem za višje cene električne energije, ki so posledica vpliva cen ogljika na stroške proizvodnje elektrike. Uredba ob pomoči spodbuja varčevanje z energijo, prehod na oskrbo iz obnovljivih virov in druge podnebne ukrepe. Shema pomoči je vredna 99,15 milijona evrov, Evropska komisija jo je že odobrila.

Na seji so obravnavali tudi predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040, ki med drugim prinaša povečan obseg obrambnih izdatkov. Ti naj bi najkasneje do leta 2030 dosegli dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Prav tako pa so danes razpravljali tudi o predlogu novele zakona o davčnem potrjevanju računov, s katero vlada nekaj več kot leto dni po ukinitvi vnovič predlaga obveznost izročanja računa kupcu. Slednjemu grozi globa, če računa ne bo zadržal do odhoda iz poslovnega prostora zavezanca.

V DZ deljena podpora ponovni obveznosti izročanja računa kupcem

Poslanci si niso enotni glede predloga novele zakona o davčnem potrjevanju računov, s katero vlada nekaj več kot leto dni po ukinitvi vnovič predlaga obveznost izročanja računa kupcu. V opoziciji vidijo ukrep kot nepotrebno birokratsko oviro, v koaliciji prikimavajo vladi, da se bo s tem zmanjšal obseg sive ekonomije.

Novo uredbo o samozaposlenih v kulturi je predstavila Asta Vrečko. »Ko smo prejšnji teden sprejeli dvig nadomestila za samozaposlene, smo danes odpravili dolgoročne negativne posledice samozaposlenih v kulturi. Njihovo delo, ki predstavlja izjemne presežke, je v času covida močno trpelo, imajo pa sedaj možnost pridobiti ali uveljaviti pravico plačila do prispevkov za socialno varnost po ustrezno prilagojenih kriteriji. Dvignili smo dohodkovni senzus za samozaposlene v kulturi, v skladu s povišano stopnjo inflacije in naraščajočimi življenjskimi stroški v zadnjih desetih mesecih in povišanjem plač v javnem sektorju je ponovem senzus določen na 36. plačilni razred. Danes so bile sprejete prve spremembe v nizu ukrepov urejanja senzusa samozaposlenih. V okviru celostne reforme statusa samozaposlenih v kulturi bo ministrstvo za kulturo pripravilo uredbo drsnega cenzusa. Z njo se podaljšuje obdobje za presojo dela samozaposlenega v kulturi pri tistih poklicih, ki so deficitarni in to iz treh na pet let. Tako se položaj samozaposlenih v deficitarnih poklicih pri pridobivanju pravice do plačila prispevkov smiselno izenačuje s položajem drugih zaposlenih v kulturi.«